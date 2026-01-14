أول تعليق من علاء مبارك بعد خسارة مصر من السنغال

"فرصة خطيرة من الجانبين".. ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول في نصف نهائي

عبر علاء مبارك عن رضاه بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف اليوم الأربعاء.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "قدر الله وما شاء فعل؛ نشكر منتخبنا الوطنى على الروح والأداء الرجولي والمجهود الكبير أثناء البطولة ، هارد لك وحظ اوفر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع .

وتابع: "من الصعب أن نفوز في مباراة يسود اغلبها الدفاع لم نسدد فيها تسديدة واحدة على المرمى بخلاف تسديدة لمرموش في آخر المباراة."

وواصل: "الأهم الآن و بعد انتهاء البطولة أن نعمل على تصحيح الأخطاء حتى نظهر بمستوى يليق في بطولة كأس العالم في مجموعة ليست سهلة كما يظن البعض".

واختتم: "اخيراً مبروك لمنتخب السنغال التأهل للمباراة النهائية."