جميع المباريات

أول تعليق من علاء مبارك بعد خسارة مصر من السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

10:22 م 14/01/2026
عبر علاء مبارك عن رضاه بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، في المباراة التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف اليوم الأربعاء.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "قدر الله وما شاء فعل؛ نشكر منتخبنا الوطنى على الروح والأداء الرجولي والمجهود الكبير أثناء البطولة ، هارد لك وحظ اوفر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع .

وتابع: "من الصعب أن نفوز في مباراة يسود اغلبها الدفاع لم نسدد فيها تسديدة واحدة على المرمى بخلاف تسديدة لمرموش في آخر المباراة."

وواصل: "الأهم الآن و بعد انتهاء البطولة أن نعمل على تصحيح الأخطاء حتى نظهر بمستوى يليق في بطولة كأس العالم في مجموعة ليست سهلة كما يظن البعض".

واختتم: "اخيراً مبروك لمنتخب السنغال التأهل للمباراة النهائية."

منتخب مصر علاء مبارك مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

