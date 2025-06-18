6 أعراض تنذرك بالتهابات في جدار المعدة.. احذر

التهابات جدار المعدة، أو ما يُعرف بالتهاب المعدة، من الحالات الشائعة التي تُسبب أعراضًا مزعجة وتؤثر على جودة الحياة.

وتختلف الأعراض من شخص لآخر، و تتراوح بين الخفيفة والحادة.

إليك أبرز 6 أعراض قد تشير إلى وجود التهاب في جدار المعدة، وفق "Cleveland Clinic".

1- ألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن

يشعر المصاب بألم أو شعور بالحرقة في الجزء العلوي من البطن، وقد يكون هذا الألم خفيفًا أو حادًا.

قد يزداد الألم بعد تناول الطعام أو عند التوقف عن تناول الطعام لفترة طويلة.

2- الغثيان والقيء

يُصاحب التهاب المعدة شعور بالغثيان، وفي بعض الحالات، قد يؤدي ذلك إلى القيء.

إذا كان القيء يحتوي على دم أو يشبه القهوة المطحونة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود نزيف في المعدة.

3- فقدان الشهية والشعور بالشبع المبكر

يعاني بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة من فقدان الشهية، وقد يشعرون بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

هذا قد يؤدي إلى فقدان الوزن غير المقصود.

4- الانتفاخ والغازات

يُصاحب التهاب المعدة شعور بالانتفاخ وزيادة في الغازات، مما يُسبب شعورًا بعدم الراحة في البطن.

5- عسر الهضم (الحرقة)

يشعر المصاب بحرقة أو ألم في منطقة الصدر، خاصة بعد تناول الطعام أو عند الاستلقاء، يُخطئ البعض في تمييز هذا العرض عن أعراض الحموضة أو الارتجاع المعدي المريئي.

ظهور دم في البراز أو القيء

في الحالات الشديدة، قد يُسبب التهاب المعدة نزيفًا داخليًا، مما يؤدي إلى ظهور دم في البراز (الذي يصبح لونه أسود أو يشبه القطران) أو في القيء.

ويجب استشارة الطبيب فورًا في حال ملاحظة هذه الأعراض.