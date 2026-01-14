مباريات الأمس
إعلان

رقم سلبي صادم لمحمد صلاح في مباراة مصر والسنغال

كتب : محمد عبد الهادي

10:55 م 14/01/2026
كشفت منصة اوبتا للإحصائيات رقم صادم لمحمد صلاح في مباراة مصر والسنغال التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ونشرت منصة أوبتا عبر الحساب الرسمي: "فشل محمد صلاح الليلة في لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم للمرة الأولى في مباراة كأس الأمم الأفريقية التي لعب فيها لأكثر من 45 دقيقة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في تحقيق الفوز على السنغال بهدف نظيف سجله اللاعب ساديو ماني، ليودع الفراعنة فرصة المنافسة على اللقب القاري.

محمد صلاح منتخب مصر منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال

