رقم سلبي صادم لمحمد صلاح في مباراة مصر والسنغال
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كشفت منصة اوبتا للإحصائيات رقم صادم لمحمد صلاح في مباراة مصر والسنغال التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.
ونشرت منصة أوبتا عبر الحساب الرسمي: "فشل محمد صلاح الليلة في لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم للمرة الأولى في مباراة كأس الأمم الأفريقية التي لعب فيها لأكثر من 45 دقيقة.
جدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في تحقيق الفوز على السنغال بهدف نظيف سجله اللاعب ساديو ماني، ليودع الفراعنة فرصة المنافسة على اللقب القاري.