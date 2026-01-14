إشارات مهمة من الجسم تكشف حاجة الكلى للماء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يقل إحساس كثيرين بالعطش، ما يؤدي إلى نقص شرب الماء دون الانتباه، وهو أمر يؤثر مباشرة على صحة الكلى ووظائفها.

وفيما يلي أبرز العلامات التي يرسلها الجسم في فصل الشتاء والتي تشير إلى حاجة الكلى إلى الماء، وفقا لموقع "هيلث لاين".

قلة التبول أو تغير لونه

إذا لاحظت أن عدد مرات التبول أقل من المعتاد، أو أن لون البول داكن، فهذه إشارة واضحة إلى أن الجسم، وخاصة الكلى، يعاني من نقص السوائل.

الشعور بالإرهاق دون سبب واضح

الجفاف الخفيف قد يسبب شعورا بالتعب والخمول، لأن الكلى لا تستطيع التخلص من السموم بكفاءة عند نقص الماء.

جفاف الجلد والشفاه

رغم برودة الطقس، فإن جفاف الجلد أو تشقق الشفاه قد يكون علامة على نقص الترطيب الداخلي، وليس فقط تأثير الطقس.

آلام أسفل الظهر

في بعض الحالات، قد يظهر انزعاج أو ألم خفيف في منطقة أسفل الظهر نتيجة ضغط على الكلى بسبب قلة السوائل.

الصداع وضعف التركيز

نقص شرب الماء يؤثر على تدفق الدم ووظائف الجسم الحيوية، ما قد يسبب صداعا متكررا أو ضعفا في التركيز.

رائحة البول القوية

عندما تقل كمية الماء، يصبح البول أكثر تركيزا، ما يؤدي إلى رائحة قوية وغير معتادة.

أقرأ أيضًا:

كيف تميز بين التهاب المرارة والبنكرياس؟



راقبها في الفم.. أعراض خفية تنذر بإصابتك بجرثومة المعدة



في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟



نجاحات وفرص ذهبية في الطريق لـ 5 أبراج قريبا



" يوم ليك ويوم عليك".. أبراج مزاجها متقلب باستمرار.. هل أحدهم في حياتك؟