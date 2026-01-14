علامة تظهر فجأة على الجلد تدل على الإصابة بمرض السكري

إذا لاحظت وجود بقع داكنة على البشرة فقد يكون ذلك بسبب مقاومة الأنسولين، وهي علامة تحذيرية مبكرة لمرض السكري.

ويعرف هذا المرض الجلدي أيضا باسم الشواك الأسود، ويتميز بظهور بقع داكنة مخملية الملمس على ثنايا الجلد والتي تعد من أولى العلامات التي تدل على صعوبة تنظيم مستويات السكر في الدم، وفقا لـ "مايو كلينيك".

ويمكن أن يظهر الشواك الأسود على طول ثنايا الجلد في أي مكان من الجسم، بما في ذلك المناطق خلف الرقبة وتحت الإبطين والثديين ومنطقة العانة والمرفقين أو خلف الركبتين على شكل بقع داكنة سميكة خشنة الملمس.

وبالرغم من أنها ليست ضارة، إلا أن مرض الشواك الأسود يحتاج إلى علاج.

من هم الأشخاص الذين يصابون بمرض الشواك الأسود؟

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

وجود تاريخ عائلي للمرض.

أصحاب البشرة الداكنة.

هل يعني وجود الشواك الأسود بالضرورة الإصابة بمرض السكري؟

هذه الحالة قد تكون علامة على الإصابة به، لذا، ينصح بإجراء الفحوصات واستشارة الطبيب عند ملاحظة أي من علامات فقدان الشهية العصبي.

أسباب مرض الشواك الأسود؟

الحالات المرتبطة بارتفاع مستويات الأنسولين في الدم مثل السمنة والسكري.

سبب خلقي يعني الإصابة بها منذ الولادة.

الوراثة، إذا كان أفراد الأسرة يعانون من هذه الحالة أيضا.

تناول بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل أو الستيرويدات

مشكلات الغدة الدرقية

علامات مرض الشواك الأسود

بقع الجلد البنية أو السوداء في جميع أنحاء الجسم أو على بعض أجزاء منه

البشرة الناعمة كالمخمل

الزوائد الجلدية

الحكة والجفاف

البقع الجلدية ذات رائحة كريهة

وتظهر الأعراض تدريجيا على مدى شهور أو سنوات، لذا إذا لاحظت هذه العلامات فجأة، يجب استشارة الطبيب وإجراء فحص شامل، لأنها قد تكون أيضا علامة على الإصابة بسرطان الجلد.