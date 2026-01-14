إعلان

ترامب: إذا لم نذهب إلى جرينلاند فستذهب إليها الصين وروسيا

كتب-عبدالله محمود:

10:56 م 14/01/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم تذهب أمريكا إلى جزيرة جرينلاند فستذهب إليها الصين وروسيا، مشددًا على أنه يحتاج الجزيرة لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأكد ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه تحدث مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، بشأن جرينلاند وهو يرغب بشدة في رؤية أمر ما يحدث.

وأوضح ترامب، أنه سيلتقي إحاطة بعد قليل عن الاجتماع الذي جرى في البيت الأبيض بشأن جرينلاند.

