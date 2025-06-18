خبيرة تكشف حقيقة فيديو مسابقة "ملكة جمال المتحولين العرب 2025"

كتبت- أسماء العمدة:

انتشر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم تنظيم مسابقة بعنوان "ملكة جمال المتحولين العرب 2025"، يظهر فيه شباب يرتدون أزياء نسائية، مصحوبًا بادعاءات منسوبة لمشاركين من عدة دول عربية.

وأثار الفيديو تساؤلات واسعة حول مصداقيته، خاصة في ظل غياب أي تأكيد رسمي أو تغطية إعلامية موثوقة للمسابقة المزعومة.

ويتضمّن الفيديو المتداول أسماء وادعاءات لمشاركين يزعم أنهم من الأردن (علاء)، السعودية (تركي)، الجزائر (إسلام)، سوريا (محمد)، الكويت (فهد)، العراق (سيف)، تونس (وسيم)، لبنان (جايد)، ومصر (كريم)، مع عرض مواقف وتصريحات شخصية لكل منهم، فقد زعم "علاء" من الأردن أن المشاركات كن يتهامسن حول كونه ليس فتاة، بينما قال "تركي" من السعودية إن البعض كان يوبّخه لكونه من "بلد الحرمين"، مدعيًا أنهم يقللون من أنوثته، فيما قال "إسلام" من الجزائر: "بحب ربي وبخافه، ولو أنا بنت كنت اتحجبت".

لماذا الفيديو مزيف؟

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة منى عيد، خبيرة التحقق من الأخبار الزائفة، إن هناك عدة مؤشرات قوية تدعو للشك في صحة الفيديو وتصنيفه ضمن الأخبار المفبركة، أبرزها أن أي جهة رسمية أو مؤسسة متخصصة في تنظيم مسابقات الجمال لم تعلن عن تنظيم هذه المسابقة المزعومة.

وأضافت "عيد" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن غياب التغطية الإعلامية في أي من الدول العربية المذكورة يعزز الشكوك حول الحدث، مشيرة إلى أن المسابقات الكبرى عادة ما تحظى بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المعروفة.

وأوضحت خبيرة التحقق من الأخبار الزائفة أن الفيديو انتشر عبر حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وليس عبر قنوات إعلامية رسمية أو حسابات موثّقة تابعة لجهات تنظيمية.

مسابقة غير قانونية

كما أشارت إلى أن تنظيم مسابقة لـ"ملكة جمال المتحولين العرب" بشكل علني ورسمي يتعارض مع القوانين والأعراف الاجتماعية والثقافية في معظم الدول العربية، حيث لا يتم الاعتراف قانونيًا بالمتحولين جنسيًا في كثير من هذه الدول.

وأكدت منى عيد أن الفيديو مولَّد بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويظهر ذلك بوضوح عند تدقيق النظر في حركة الشفاه ومطابقتها مع الصوت، إلى جانب الخلفية السوداء الثابتة التي لم تتغيّر مع جميع المشاركين، إضافة إلى لون البشرة اللامع بشكل غير طبيعي، ما يجعلها خالية من التفاصيل الواقعية.

تصريحات مصطنعة

وأشارت خبير التحقق من الأخبار الزائفة إلى أنّ بعض التصريحات المنسوبة للمشاركين تبدو مصطنعة أو غير منطقية، ما يعزز احتمالات التزييف.

واختتمت الدكتورة منى عيد بالتأكيد على أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة تقنية الـ"ديب فيك"، سهل كثيرًا التلاعب بالفيديوهات، سواء عبر تركيب الوجوه أو تغيير حركة الشفاه لتتناسب مع نصوص معينة، ما يتطلب وعيًا رقميًا أعلى لدى المتلقين.

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