ليس مجرد وزن زائد.. حسام موافي يكشف سر الإصابة بالسمنة

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن السمنة ليست مجرد ظاهرة طبيعية أو اختلافا في الأجسام، بل هي مرض خطير جدا.

خلال استضافته في برنامج "باب الخلق" على قناة "النهار"، أشار"موافي" أنه لا توجد إجابة قطعية حتى الآن حول ما إذا كانت السمنة وراثية أم مكتسبة.

وتابع أن هناك أجسام لديها ميل جيني للزيادة في الوزن حتى مع تناول كميات قليلة من الطعام، بينما توجد أجسام أخرى لا تزيد وزنها بسهولة رغم تناول كميات كبيرة.

السمنة أخطر من الجراحة

أشار "موافي" إلى أن مخاطر السمنة تفوق مخاطر الجراحات المرتبطة بها، ويصف السمنة بأنها "فهرس كتاب أمراض باطنة" نظرًا لارتباطها بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل:

أمراض الشرايين التاجية.

السكري.

ارتفاع ضغط الدم.

مشكلات الركبتين.

الاضطرابات النفسية.

الحرق والرياضة.. مفاهيم خاطئة وتصحيحات

يصحح "أستاذ طب الحالات الحرجة" الاعتقاد الشائع بأن السمنة ناتجة عن "الغدد" أو "الحرق البطيء".

ويوضح مفهوم "الحرق" بأنه معدل فقدان الجسم للسعرات الحرارية، حيث يفقد كل متر مربع من سطح الجسم 40 سعرًا حراريًا في الساعة أثناء الراحة.

وأضاف أن "الرياضة لا تخسس"، مشيرا إلى أن من يريد خسارة الوزن يجب عليه تنظيم أكله، فالرياضة وحدها لا تكفي دون نظام غذائي سليم.

فوائد الرياضة الحقيقية

رغم أن الرياضة لا تخسس بشكل مباشر، إلا أن لها فوائد عظيمة وغير مرتبطة بالوزن فقط:

زيادة معدل الحرق.

فقدان السعرات الحرارية.

تحسين الحالة النفسية.

تحسين مقاومة الأنسولين.

خفض الكوليسترول الضار.

توزيع الدهون ومخاطر تصلب الشرايين

لفت الطبيب إلى أن توزيع الدهن في الجسم يختلف بين الرجال والنساء، وأن تراكم الدهون في منطقة البطن (ما تحت السرة) يعتبر أكثر خطورة لارتباطه بمضاعفات صحية.

وشدد على أن ارتفاع مستويات السكر والتدخين من أبرز العوامل التي تُسرع تصلب الشرايين بشكل خطير، لذلك، يُنصح بالابتعاد عن كل ما يسهم في تضييق الشرايين، وعلى رأس ذلك التدخين، خاصة لمرضى السكري.

طرق العلاج

تغيير أسلوب الحياة هو الأساس الأول والأهم لعلاج السمنة، لذا يوص يبتناول الطعام على مدار اليوم بكميات قليلة "خمس وجبات صغيرة"، للحفاظ على الشعور بالشبع وتجنب الجوع الشديد الذي يدفع لتناول كميات كبيرة، فضلا عن، الاعتدال في الأكل.