تعليم القاهرة: حظر تام للهواتف المحمولة داخل لجان الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تطبيق حظر شامل وصارم على استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرصها على ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت المديرية أن القرار يشمل الطلاب والمعلمين والعاملين بكافة لجان الامتحانات، مع التشديد على عدم السماح بدخول أي هاتف محمول إلى اللجان تحت أي ظرف، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية تجاه أي مخالفة، دون تهاون أو استثناءات.

وفي هذا السياق، شددت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن المديرية ستتعامل بمنتهى الحزم مع أي محاولة للإخلال بسير الامتحانات، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات واجب على الجميع.

وقالت مدير المديرية: أى مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، سواء من الطلاب أو المعلمين أو العاملين، سيتم التعامل معها فورًا ووفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمانًا لعدالة الامتحانات.

كما وجهت بتكثيف المتابعة والمرور اليومي على لجان الامتحانات، مع تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن الانضباط الكامل داخل اللجان.

وأكدت مديرية تعليم القاهرة أن تطبيق القانون بكل حسم هو الضمان الحقيقي لنزاهة الامتحانات والحفاظ على مستقبل الطلاب.

