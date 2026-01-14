إعلان

ترامب: لا أستطيع الاعتماد على الدنمارك لحماية جرينلاند

كتب-عبدالله محمود:

11:04 م 14/01/2026

جزيرة جرينلاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تربطه علاقات جيدة مع مملكة الدنمارك، معتقد أنه سيكون هناك حل بشأن جزيرة جرينلاند.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يمكن أن تقوم به الدنمارك إذا قامت الصين أو روسيا باحتلال جرينلاند.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لا يستطيع الاعتماد على الدنمارك لحماية جرينلاند.

وشدد ترامب، على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى جرينلاند لمصلحة أمنها القومي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جزيرة جرينلاند الاعتماد على الدنمارك لحماية جرينلاند مملكة الدنمارك دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
زووم

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان