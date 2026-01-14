ترامب: لا أستطيع الاعتماد على الدنمارك لحماية جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تربطه علاقات جيدة مع مملكة الدنمارك، معتقد أنه سيكون هناك حل بشأن جزيرة جرينلاند.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك ما يمكن أن تقوم به الدنمارك إذا قامت الصين أو روسيا باحتلال جرينلاند.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لا يستطيع الاعتماد على الدنمارك لحماية جرينلاند.

وشدد ترامب، على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى جرينلاند لمصلحة أمنها القومي.