أمراض يشير إليها سيلان اللعاب أثناء النوم.. اعرف السر

كتب : شيماء مرسي

09:30 م 14/01/2026

سيلان اللعاب

يحدث سيلان اللعاب عندما يتدفق اللعاب الزائد من الفم لا إراديا، وفي بعض الأحيان يكون هذا عرضا لحالات طبية خطيرة أو عصبية.

المشكلات التي يشير إليها سيلان اللعاب

النظام الغذائي

يؤدي تناول بعض الأطعمة والمشروبات مثل الحمضيات والسكريات إلى زيادة إفراز اللعاب، وفقا لـ "clevelandclinic".

العمر

يعد سيلان اللعاب أمرا طبيعيا عند حديثي الولادة والأطفال حتى عمر سنتين، ويبلغ إفراز اللعاب الزائد ذروته عادة في عمر 3 إلى 6 أشهر، وقد تتفاقم الأعراض أثناء التسنين.

الاضطرابات العصبية

قد تسبب بعض الحالات العصبية سيلان اللعاب، بما في ذلك:

السكتة الدماغية.

الشلل الدماغي .

مرض باركنسون .

التصلب الجانبي الضموري.

التصلب المتعدد.

متلازمة داون .

التوحد .

العدوى

التهاب الحلق العقدي .

داء كثرة الوحيدات العدوائية .

التهابات الجيوب الأنفية .

التهاب اللوزتين .

خراج حول اللوزتين، وهي حالة ينتشر فيها التهاب اللوزتين إلى الرقبة والصدر.

حالات طبية أخرى

الحساسية.

الارتجاع الحمضي المزمن.

تضخم اللحمية الأنفية.

التسمم بالمبيدات الحشرية.

التعرض للدغات بعض الحشرات أو الثعابين.

الآثار الجانبية للحمل، مثل الارتجاع الحمضي أو الغثيان.

استخدام بعض الأدوية.

ماذا يحدث إذا ترك سيلان اللعاب المزمن دون علاج؟

قد يؤدي سيلان اللعاب الشديد أو المزمن إلى مشكلات صحية، مثل التهاب زوايا الفم وهو حالة جلدية تتميز بظهور تقرحات مؤلمة ومتشققة في زوايا الفم والالتهاب الرئوي، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

