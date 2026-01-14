مباريات الأمس
"لم يبادر ولم يغامر".. حفيظ دراجي يعلق على خسارة مصر من السنغال

كتب : محمد عبد الهادي

10:32 م 14/01/2026
تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن خروج منتخب مصر من المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة من منتخب السنغال في نصف النهائي.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم يكن بالإمكان أكثر مما كان".

وتابع: " المنتخب المصري لم يبادر ولم يغامر، ولم يكرر نفس المردود الذي ظهر به ضد كوت ديفوار في ربع النهائي، فخرج في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب سنغالي محترم فاز عليه منطقيا بهدف لصفر بفضل ساديو ماني.

وأختتم: "مبروك للسنغال، وحظ أوفر للمنتخب المصري في كأس العالم 2026."

منتخب مصر مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية حفيظ دراجي

