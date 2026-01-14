"لم يبادر ولم يغامر".. حفيظ دراجي يعلق على خسارة مصر من السنغال

"فرصة خطيرة من الجانبين".. ملخص شوط المغرب ونيجيريا الأول في نصف نهائي

تحدث المعلق الجزائري حفيظ دراجي عن خروج منتخب مصر من المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية عقب الخسارة من منتخب السنغال في نصف النهائي.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم يكن بالإمكان أكثر مما كان".

وتابع: " المنتخب المصري لم يبادر ولم يغامر، ولم يكرر نفس المردود الذي ظهر به ضد كوت ديفوار في ربع النهائي، فخرج في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب سنغالي محترم فاز عليه منطقيا بهدف لصفر بفضل ساديو ماني.

وأختتم: "مبروك للسنغال، وحظ أوفر للمنتخب المصري في كأس العالم 2026."