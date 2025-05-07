يباع في كل مكان.. طعام خطير يضر بالقلب ويرفع الكوليسترول

كتبت- نرمين ضيف الله

الدهون المتحولة هي دهون صناعية تُصنع من خلال هدرجة الزيوت النباتية لتحويلها إلى حالة صلبة، وتستخدم بكثرة في المنتجات المصنعة لأنها تطيل مدة الصلاحية وتحسن الطعم؛ ويكثر استخدمها في حياتنا اليومية، وفقًا لموقعي "مايو كلينك" و"هيلث لاين".

أين توجد؟

السمن النباتي الصناعي.

الوجبات السريعة (مثل البطاطا المقلية، الدجاج المقلي).

المعجنات الجاهزة والبسكويت.

الكعك والمخبوزات التجارية.

الوجبات المجمدة والمقرمشات.

لماذا هي خطيرة على القلب؟

ترفع الكوليسترول الضار (LDL)

تزيد من تركز الكوليسترول الضار في الدم، ما يؤدي إلى انسداد الشرايين.

تخفض الكوليسترول الجيد (HDL)

تعيق الجسم من التخلص من الكوليسترول الزائد

تسبب التهاب عضلة القلب

تؤثر على صحة عضلة القلب مباشرة من خلال تعزيز الالتهاب وتلف الخلايا.

ترفع خطر الإصابة بالجلطات وأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 30%.

ما هو البديل الصحي؟

استخدم الدهون الصحية مثل:

زيت الزيتون البكر.

زيت جوز الهند (باعتدال).

المكسرات النيئة.

الأفوكادو.

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسردين).



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