ثنائي مصري يتصدر.. التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟

كتب : محمد عبد الهادي

03:43 م 19/01/2026 تعديل في 03:49 م
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    صلاح (2)
  • عرض 14 صورة
    احتفال منتخب السنغال (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    رامي ربيعة من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (25) (1)
  • عرض 14 صورة
    حزن لاعبي السنغال (2)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (17) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (16) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (22) (1)
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (24) (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من مباراة المغرب والسنغال (20) (1)
  • عرض 14 صورة
    احتفال منتخب السنغال (8) (1)

نشرت منصة "سوفا سكور"، المختصة بأرقام وإحصائيات اللاعبين، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد ختامها أمس الأحد، وتتويج منتخب السنغال باللقب.

وشهد التشكيل المثالي تواجد الثنائي المصري رامي ربيعة ومحمد صلاح، بعد حصولهم على أعلي تقييمات على المنصة.

وجاء التشكيل المثالي لبطولة أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال)

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب) – رامي ربيعة (مصر) – كيلفان باسي (نيجيريا) – كريبان دياتا (السنغال)

خط الوسط: يان ديوماندي (كوت ديفوار) – بابي جاي (السنغال) – إدريسا جانا جاي (السنغال) – أماد ديالو (كوت ديفوار)

خط الهجوم: أديمولا لوكمان (نيجيريا) – محمد صلاح (مصر)

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا التشكيل المثالي بأمم أفريقيا محمد صلاح

