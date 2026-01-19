ثنائي مصري يتصدر.. التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025؟

"وقود ومستشفيات".. ماذا يفعل ساديو ماني من أجل شعب السنغال؟

"ماذا لو كنت مكاني؟".. كلود لورا يكشف كواليس حديثه مع ساديو ماني

تحرك عاجل من الاتحاد المغربي ضد منتخب السنغال بعد أحداث نهائي أفريقيا

نشرت منصة "سوفا سكور"، المختصة بأرقام وإحصائيات اللاعبين، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد ختامها أمس الأحد، وتتويج منتخب السنغال باللقب.

وشهد التشكيل المثالي تواجد الثنائي المصري رامي ربيعة ومحمد صلاح، بعد حصولهم على أعلي تقييمات على المنصة.

وجاء التشكيل المثالي لبطولة أمم أفريقيا 2025 كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (السنغال)

خط الدفاع: نصير مزراوي (المغرب) – رامي ربيعة (مصر) – كيلفان باسي (نيجيريا) – كريبان دياتا (السنغال)

خط الوسط: يان ديوماندي (كوت ديفوار) – بابي جاي (السنغال) – إدريسا جانا جاي (السنغال) – أماد ديالو (كوت ديفوار)

خط الهجوم: أديمولا لوكمان (نيجيريا) – محمد صلاح (مصر)

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب