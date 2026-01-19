تحرك عاجل من الاتحاد المغربي ضد منتخب السنغال بعد أحداث نهائي أفريقيا

"وقود ومستشفيات".. ماذا يفعل ساديو ماني من أجل شعب السنغال؟

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدمه بشكوى رسمية إلى كل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضد منتخب السنغال، على خلفية الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

و تُوّج منتخب السنغال بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على المنتخب المغربي، صاحب الأرض والجمهور، بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي امتدت إلى الوقت الإضافي وأقيمت مساء أمس الأحد.

المباراة شهدت أحداث مثيرة للجدل، أبرزها مغادرة بعض لاعبي المنتخب السنغالي أرض الملعب عقب احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يعودوا لاحقًا لاستكمال اللقاء.

وأوضح الاتحاد المغربي، في بيان رسمي، أنه سيسلك المسار القانوني لدى «كاف» و«فيفا» من أجل البت في واقعة انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من أرض الملعب، وما رافقها من أحداث، مؤكدًا أن ركلة الجزاء المحتسبة جاءت صحيحة بإجماع المختصين، وأن ما حدث أثّر بشكل مباشر على السير الطبيعي للمباراة وأداء لاعبي المنتخب المغربي.

وأضاف البيان أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتقدم بالشكر إلى الجماهير المغربية التي ساندت المنتخب الوطني بحضورها المكثف وتشجيعها المثالي طوال البطولة، كما وجّهت الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث القاري.