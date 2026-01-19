تعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم، إذ تتولى تصفية الدم وإخراج السموم، وإهمال صحتها قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي.

لكن اتباع بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على وظائف الكلى وتقليل خطر تلفها.

وبحسب موقع ainuindia، إليك أبرز 8 عادات يومية تحمي الكلى:

1- تجنب الإفراط في مسكنات الألم

مسكنات الألم مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تساعد على تخفيف الآلام، لكنها قد تضر بصحة الكلى، خاصة عند وجود مشكلات سابقة، لذلك، يُنصح بتقليل استخدامها والالتزام بالجرعات الموصى بها.

2- الحد من استهلاك الملح

الأنظمة الغذائية الغنية بالملح ترفع ضغط الدم وتؤذي الكلى، لذا يستحسن استخدام الأعشاب والتوابل لتنكيه الطعام تدريجيًا وتقليل الصوديوم.

3- تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والفوسفور، ما يضر بصحة الكلى والعظام، استبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف يحمي الكلى ويقلل خطر الفشل الكلوي.

4- شرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء على طرد السموم والأملاح الزائدة ويقي من تكون حصوات الكلى، ويُنصح بشرب 1.5 إلى 2 لتر يوميًا مع مراعاة الحالات الصحية الخاصة.

5- النوم الجيد ليلاً

تنظيم دورة النوم يدعم عمل الكلى على مدار 24 ساعة، بينما قلة النوم تسرع تدهور وظائف الكلى.

6- الحد من السكر

الإفراط في السكر يرفع خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، وهي عوامل رئيسية لأمراض الكلى، انتبه للسكريات المخفية في الخبز الأبيض، حبوب الإفطار، والمشروبات المعلبة.

7- الإقلاع عن التدخين

التدخين يزيد خطر وجود البروتين في البول، وهو مؤشر على تلف الكلى.

8- ممارسة النشاط البدني المنتظم

الجلوس لفترات طويلة يرتبط بزيادة خطر أمراض الكلى، بينما يحسن النشاط البدني تدفق الدم، ويحوّل السكر إلى طاقة، ما يدعم صحة الكلى.

