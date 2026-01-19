إعلان

8 خطوات يومية تحميك من الفشل الكلوي.. لا تتجاهلها

كتب : مصراوي

04:00 م 19/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم، إذ تتولى تصفية الدم وإخراج السموم، وإهمال صحتها قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة تصل إلى الفشل الكلوي.

لكن اتباع بعض العادات اليومية البسيطة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على وظائف الكلى وتقليل خطر تلفها.

وبحسب موقع ainuindia، إليك أبرز 8 عادات يومية تحمي الكلى:

1- تجنب الإفراط في مسكنات الألم

مسكنات الألم مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية تساعد على تخفيف الآلام، لكنها قد تضر بصحة الكلى، خاصة عند وجود مشكلات سابقة، لذلك، يُنصح بتقليل استخدامها والالتزام بالجرعات الموصى بها.

2- الحد من استهلاك الملح

الأنظمة الغذائية الغنية بالملح ترفع ضغط الدم وتؤذي الكلى، لذا يستحسن استخدام الأعشاب والتوابل لتنكيه الطعام تدريجيًا وتقليل الصوديوم.

3- تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والفوسفور، ما يضر بصحة الكلى والعظام، استبدالها بالأطعمة الغنية بالألياف يحمي الكلى ويقلل خطر الفشل الكلوي.

4- شرب كمية كافية من الماء

يساعد الماء على طرد السموم والأملاح الزائدة ويقي من تكون حصوات الكلى، ويُنصح بشرب 1.5 إلى 2 لتر يوميًا مع مراعاة الحالات الصحية الخاصة.

5- النوم الجيد ليلاً

تنظيم دورة النوم يدعم عمل الكلى على مدار 24 ساعة، بينما قلة النوم تسرع تدهور وظائف الكلى.

6- الحد من السكر

الإفراط في السكر يرفع خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري، وهي عوامل رئيسية لأمراض الكلى، انتبه للسكريات المخفية في الخبز الأبيض، حبوب الإفطار، والمشروبات المعلبة.

7- الإقلاع عن التدخين

التدخين يزيد خطر وجود البروتين في البول، وهو مؤشر على تلف الكلى.

8- ممارسة النشاط البدني المنتظم

الجلوس لفترات طويلة يرتبط بزيادة خطر أمراض الكلى، بينما يحسن النشاط البدني تدفق الدم، ويحوّل السكر إلى طاقة، ما يدعم صحة الكلى.

اقرأ أيضا:

التهاب الزائدة الدودية.. إليك الأسباب والمضاعفات

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله

إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها

اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس

مكافحة الالتهابات.. 5 فوائد للأناناس غير متوقعة

الفشل الكلوي أعراض الفشل الكلوي نصائح لحماية الكلى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام
رياضة عربية وعالمية

"لا يوجد مبرر".. وليد الركراكي يعلق على إهدار إبراهيم دياز ركلة جزاء أمام
"مسؤول عن أفعاله".. الطب النفسي يحسم جدل "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

"مسؤول عن أفعاله".. الطب النفسي يحسم جدل "جريمة المنشار" بالإسماعيلية
لحظة رعب داخل محطة مترو التوفيقية.. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

لحظة رعب داخل محطة مترو التوفيقية.. ماذا حدث؟
بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية
زووم

بسمة بوسيل تعلق على خسارة "المغرب" في نهائي الأمم الأفريقية

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب
مصراوى TV

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الأول| أسرار ما قبل العاصفة: توفيق عكاشة يتحدث عن إيران وأمريكا وحرب عالمية قادمة