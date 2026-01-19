مباريات الأمس
" قبيحة وغير مقبولة".. أول تحرك من رئيس فيفا بعد أحداث نهائي كأس الأمم

كتب : محمد عبد الهادي

01:33 م 19/01/2026 تعديل في 02:32 م
عبر جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم عن استيائه من الأحداث التي شهدتها مباراة المغرب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال إنفانتينو عن محاولة انسحاب منتخب السنغال أمام المغرب بسبب ركلة جزاء مثيرة للجدل: "شهدنا مشاهد غير مقبولة داخل أرض الملعب وفي المدرجات ونحن ندين بشدة تصرفات بعض المشجعين وكذلك بعض لاعبي وأفراد الطاقم الفني للمنتخب السنغالي.

وتابع: "من غير المقبول مغادرة أرضية اللعب بهذه الطريقة، كما أن العنف لا يمكن التسامح معه في رياضتنا، فهذا أمر مرفوض تماما

يجب علينا دائما احترام القرارات التي يتخذها حكام المباراة داخل الملعب وخارجه.

وواصل: "على الفرق أن تتنافس داخل أرضية الميدان ووفق قوانين اللعبة لأن أي تصرف خلاف ذلك يعرض جوهر كرة القدم نفسها للخطر".

وأختتم: "المشاهد القبيحة التي شاهدناها يجب إدانتها وألا تتكرر أبدًا وأؤكد مجددًا أنه لا مكان لمثل هذه التصرفات في كرة القدم، وأتوقع من الهيئات التأديبية المختصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

مباراة المغرب والسنغال جياني إنفانتينو إنفانتينو كأس الأمم الأفريقية

