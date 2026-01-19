عادة ما تنخفض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ما يزيد الضغوط على عضلة القلب دون أن يشعر كثيرون بالخطر، فبعيدًا عن الأعراض التقليدية المعروفة، هناك بعض العلامات غير متوقعة التي تظهر و تكشف الإصابة بانسداد شرايين القلب، غالبًا ما يتم تجاهلها أو الخلط بينها وبين إرهاق الطقس البارد.

ووفقًا لما ذكره موقع "nhearthospital"، إليك أبرز الأعراض الصامتة التي تكون بمثابة جرس إنذار مبكر، تستدعي الانتباه وعدم الاستهانة بها، خاصة خلال أشهر الشتاء.

1- ألم أو انزعاج في الصدر

يُعد العرض الأكثر شيوعًا، وغالبًا ما يوصف بأنه شعور بالضغط أو الضيق أو الانقباض أو الثقل في منتصف الصدر أو في الجهة اليسرى منه.

2- ضيق التنفس

عادة ما يعاني البعض من صعوبة في التقاط الأنفاس، ويظهر حتى مع بذل مجهود بسيط، وأحيانًا أثناء الراحة، ويعد من مؤشرات الخطر.

3- الشعور بالإرهاق

الشعور بالتعب الشديد أو الضعف غير المبرر، ما يجعل القيام بالأنشطة اليومية البسيطة مثل صعود السلالم أمرًا مرهقًا.

4- الشعور بألم في مناطق أخرى من الجسم

يمتد الشعور بعدم الراحة إلى الذراعين، وخاصة الذراع اليسرى، أو إلى الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو المعدة، وتلك العلامات تحذيرية وعادة ما ترتبط بمشكلة في القلب.

5- الإصابة بالغثيان أو عسر الهضم

يمكن لمشكلات القلب المختلفة أن تظهر بشكل مفاجئ على هيئة غثيان أو اضطراب في المعدة أو إحساس بحرقة المعدة، نتيجة لضعف عضلة القلب، وبالتالي يحدث خلل في تدفق الدم إلى الأجهزة الهضمية، وينتج عن ذلك الأعراض المذكورة أعلاه

6- الشعور بالدوار

يعاني الحالات التي تواجه مشكلات في القلب بما في ذلك الانسداد، الشعور بعدم الاتزان ويمكن أن يصل إلى الإغماء، وغالبًا ما يكون مؤشر على انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

7- التعرق البارد

غالبًا ما يعاني بعض الأشخاص من نوبات تعرق بارد دون وجود سبب واضح أو بذل مجهود بدني.

8- خفقان القلب

الإحساس بتسارع ضربات القلب، أو عدم انتظامها، أو الشعور بنبضات متقطعة، عادة ما يكون مؤشر خطر لانسداد القلب، وعدم وصول الدم الكافي.

9- التورم

ظهور تورم في القدمين أو الكاحلين أو الساقين، يكون ذلك علامة على قصور القلب، وهو أحد المضاعفات المحتملة لانسداد الشرايين.

متى يجب التوجه إلى الطبيب المختص فورا ؟

عادة ما يؤدي انسداد الشريان التاجي الكامل إلى نوبة قلبية، وهي حالة طبية طارئة، لذا يكون من الضروري سرعة التوجه إلى الطوارئ، خاصة عند الشعور بهذه الأعراض :

الشعور بألم حاد ومفاجئ في الصدر لا يزول بالراحة.

انتشار الألم من الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين.

المعاناة من ضيق التنفس المفاجئ، أو التعرق المفرط، أو الدوار، خاصة عندما يصاحبه الشعور بعدم الراحة في الصدر.

المعاناة من الغثيان، والقيء، والشعور بالتعب الشديد الذي لا يزول.

