كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنايات الجيزة "دائرة الطالبية" المنعقدة بزينهم، حُكمها في واقعة مقتل مسن ضربا على يد عاطلين بسبب خلاف بينهما على دخول عقار سكني تقيم فيه زوجة أحد المتهمين العرفية بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وعاقبت المحكمة المتهم الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، فيما عاقبت المتهم الثاني بالحبس عامًا مع الشغل.

وعدلت هيئة المحكمة قيد ووصف الجريمة من تُهمة "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" إلى "الضرب المفضي إلى الموت".

وترافع حسن يوسف الحاضر المتهمين، أمام هيئة المحكمة، وطلب البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وناقشت المحكمة الطبيبة الشرعية التي أعدت التقرير الطبي.

وأسندت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 8144 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1947 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "ع.أ"، و "ر.م"، تهمة ضرب عن طريق العمد المجني عليه "محمد ع"، بأن سّددا له المتهمان عدة ضربات بأيديهما استقرت بمنطقة الرأس أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وذلك في اليوم الرابع عشر من إبريل الماضي في دائرة قسم الطالبية بالجيزة.

وذكرت تحريات البحث الجنائي، تحرياته أسفرت عن صحة الواقعة وأن المتوفى إلى رحمة مولاه تقابل مع المتهم الأول "ع,ا"، ونشبت بينهما مشادة كلامية فيما بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام الأخير بالتعدى على المتوفى إلى رحمة بيده، وتمكن المتهم الثاني "ر" من فض المشاجرة وحال انفعال المتوفى إلى رحمة مولاه، إذ توصلت التحريات أن لم تتوصل عن صحة قيام المتهم الثاني بالتعدي على المتوفى في الواقعة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه، أن الإصابات الموصوفة بالوجه إصابات رضية حيوية حدثت من المصادمة بجسم صلب أيّا كان نوعه، وتعزي الوفاة إلى الحالة المرضية المشاهدة والموصوفة مفصلًا بالمعمل الطبي بأن الانفعال النفسي والجسماني المصاحب للمشاجرة أدى إلى زيادة العبء على القلب مما أدى إلى حدوث أزمة بالقلب وتوقفه والوفاة.

و أنكر المتهمان أمام جهات التحقيق اتهام القتل، مؤكدَين أن ما حدث كان مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي دون نية للقتل، مؤكدَين أن المجني عليه منعهما من دخول العقار بدعوى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وامرأة تقيم به، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدًا أنه متزوج منها عرفيًا.

وخلال استجوابها، أكدت "منى. م" أنها متزوجة عرفيًا من المتهم الأول "عبد الوهاب" منذ 24 فبراير 2025، وقدمت وثيقة الزواج العرفي للنيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهمَين "ع. أ" و"ر. م" لاتهامهما بالاعتداء على المجني عليه والتسبب في وفاته إثر مشادة نشبت بينهم بسبب اعتراض المجني عليه على دخول المتهم الأول للعقار الذي تقيم فيه زوجته.