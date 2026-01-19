قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البط هذا الموسم، عند مستويات متقاربة من أسعار العام الماضي.

وتراوح سعر كيلو البط حي قبل الذبح في المزرعة بين 75 و95 جنيها باختلاف الأنواع، وهي نفس أسعار العام الماضي.

وأضاف السيد أن سعر كيلو البط في الأسواق يتراوح بين 90 و120 جنيها للكيلو، ويصل إلى 140 جنيها للكيلو للمبرد.

وأرجع السيد، استقرار الأسعار، إلى ثبات سعر الصرف واستقرار أسعار الأعلاف، في ظل الإقبال المحدود على البط مقارنة بالإقبال على الدواجن.

وتتنوع أصناف البط الموجودة في مصر، بين البلدي والمسكوفي والبكيني والمولار، بحسب السيد.

وأضاف السيد، أن حجم انتاجنا من البط تراجع إلى نحو 25 مليون طائر سنويا، مقابل 33 مليون طائر سنويا، ويأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع وارداتنا من كتكتوت البط المولار.

وأشار السيد، إلى الإقبال على شراء البط هذا العام مازال هادئا متوقعا زيادة في الإقبال كلما اقترب شهر رمضان.

