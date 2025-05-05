ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من مرة؟.. طبيبة تحذر

ماذا يحدث لجسمك عند إعادة تسخين الملوخية أكثر من م

كتبت- أسماء مرسي:

الملوخية من الأكلات الشعبية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، بفضل مذاقها المميز واحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ولكن، هل تعلم أن تسخينها أكثر من مرة بعد طهيها يشكل خطرا على صحتك؟

التسخين الأول.. آمن ولكن بحذر

في هذا الصدد، أوضحت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي" أن تسخين الملوخية لمرة واحدة بعد الطهي لا يشكل عادة ضررا على الصحة، وذلك بشرط أن يتم تخزينها بشكل صحيح في الثلاجة بعد الطهي الأول وتناولها في غضون فترة زمنية آمنة.

خطر مضاعف.. إعادة التسخين المتكرر سم قاتل

أشارت "أخصائية التغذية العلاجية" إلى أن عملية إعادة التسخين المتكررة تخلق بيئة مثالية لتكوين ونمو أنواع ضارة من البكتيريا، التي تفرز سموما خطيرة تهدد صحة الإنسان بشكل مباشر.

تسمم واضطرابات هضمية

نتيجة لهذا التلوث البكتيري، يتحول تناول الملوخية المعاد تسخينها إلى خطر يهدد صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، ويسبب ظهور أعراضا مزعجة، مثل آلام البطن، الغثيان والرغبة في التقيؤ، بالإضافة إلى، الإسهال الحاد.