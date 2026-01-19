نجم الأهلي السابق: المغرب أهدرت أسهل نسخة من أمم إفريقيا

أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن منتخب المغرب أضاع فرصة ذهبية للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، خاصة في ظل إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره.

وقال أبومسلم، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» على قناة CBC، إن النسخة الحالية كانت تُعد الأسهل بالنسبة للمغرب، إلا أن الفريق لم يتمكن من استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه.

وأضاف أن المنتخب المغربي يعمل منذ فترة طويلة وفق خطط مدروسة بأسلوب علمي، لكنه انتقد عدم المجازفة بالاستعانة ببعض اللاعبين الشباب المتوجين بكأس العالم، موضحًا أن ذلك جاء نتيجة حرص الجهاز الفني على عدم «حرقهم» مبكرًا، والتمسك بالنظام الثابت الذي يسير عليه الفريق.

وأشار أبومسلم إلى أن منتخب السنغال استحق التتويج بالبطولة، بعد تقديمه أداءً قويًا ومميزًا طوال المنافسات، مؤكدًا أن «أسود التيرانغا» يمتلكون قاعدة كبيرة من اللاعبين المحترفين، وهو ما صنع الفارق لصالحهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أداء المغرب لم يكن ثابتًا خلال البطولة، ما انعكس على الانتقادات الجماهيرية التي واجهها الفريق خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية.