الشرطة تداهم مخزن لتعبئة زيوت السيارات في سوهاج

داهمت مأمورية من أمن سوهاج مخزنا بدون ترخيص؛ لتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج لتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية لبعض الشركات تمهيداً لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

بتقنين الإجراءات واستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبط مالكا المخزن (شخصين – مقيمين بدائرة المركز) ، وعُثر بداخله على (3000 لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر – عدد من الملصقات والكراتين مدون عليها علامات تجارية منسوبة لبعض الشركات – مجموعة من العبوات الفارغة والممتلئة مختلفة الأحجام والأشكال – الأدوات والمعدات المستخدمة فى نشاطهما).

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالتحصل على الزيوت المستعملة وإعادة تعبئتها بعبوات مدون عليها علامات تجارية لإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة .