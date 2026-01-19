إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية

كتب : مصراوي

05:57 م 19/01/2026

أسعار الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، محققًا قمة قياسية جديدة، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 19-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي
ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4156 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5344 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6235 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7125 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71250 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 221587 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 356250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.6% إلى نحو 4669 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميا

