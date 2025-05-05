9 أطعمة ومشروبات لعلاج وتنظيف الكبد والأمعاء- مفعولها سحري

كتبت- أسماء مرسي:

يؤدي الكبد دورا حيويا في إزالة السموم من الجسم، بينما تساعد الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من الفضلات بكفاءة.

فيما يلي بعض من أفضل الأطعمة والمشروبات التي تعزز صحة الكبد والأمعاء، وفقا لموقع "health".

الخضروات والفواكه الطازجة

مصدرا غنيا بمضادات الأكسدة والألياف التي تسهم في تنظيف الجهاز الهضمي وتخفيف العبء على الكبد.

الزنجبيل

يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، لذا يساعد استهلاكه على تقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، فضلا عن، التخلص من عسر الهضم والانتفاخ والغثيان.

النعناع

يهدئ المعدة والأمعاء ويحسن عملية الهضم، ما يقلل من الانتفاخ والغازات والتشنجات.

المأكولات البحرية

غنية بالعناصر الغذائية المهمة لحماية الكبد، مثل الدهون المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة كالسيلينيوم وفيتامين E، كما أنها تسهم في تقليل دهون الكبد والوقاية من بعض الأمراض.

زيت الزيتون

يحتوي على دهون صحية ومضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم والكبد.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الكبد وتساعد على تطهير المعدة من السموم.

الماء

من المشروبات الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، كما يعمل على طرد السموم من الجسم.

البقوليات

مثل العدس والفاصوليا، مصدرا ممتازا للألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الكبد وتسهم في تقليل دهون الكبد وتحسين وظائفه.

الزبادي (البروبيوتيك)

بسبب احتوائه على بكتيريا نافعة تعزز صحة الأمعاء وتحسن الهضم، ما يقلل العبء على الكبد.