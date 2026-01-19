سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان صعوبة إذ ينتشر بصمت قبل ظهور الأعراض.

ومع ذلك، فإن أحد العلامات التحذيرية المبكرة التي يجب الانتباه إليها هو استمرار أو تفاقم آلام الظهر، والتي تشير في بعض الحالات إلى انتشار الورم، وفقا لـ "هيلث".

كيف يدل ألم الظهر على وجود ورم في البنكرياس؟

الألم الخفيف المستمر في الظهر الذي يظهر ويختفي يكون سببه ورم تشكل في جسم أو ذيل البنكرياس لأنه يمكن أن يضغط على منطقة العمود الفقري.

ومع تقدم المرض يزداد ألم الظهر سوءا حتى بعد تناول الطعام أو الاستلقاء، ويخف قليلا عند الجلوس والانحناء للأمام.

وعلى عكس ألم الظهر العضلي المعتاد، فإن الألم المرتبط بسرطان البنكرياس يزداد بعد تناول الطعام ويقل عند الجلوس أو الانحناء للأمام.

ما هو سرطان البنكرياس؟

يظهر في البنكرياس أنواع عديدة من الأورام، منها ما هو سرطاني ومنها ما هو حميد، ولكن النوع الأكثر شيوعا هو الذي يبدأ في الخلايا المبطنة للقنوات التي تنقل الإنزيمات الهاضمة خارج البنكرياس.

ومن الأفضل اكتشاف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، وهي المرحلة التي تكون فيها فرص الشفاء أعلى، إذ غالبا لا يسبب أعراضا واضحة إلا بعد انتشاره إلى أعضاء أخرى في الجسم.

علامات سرطان البنكرياس

إلى جانب آلام الظهر، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الغثيان والقيء

التعب

فقدان الوزن

ألم البطن

فقدان الشهية

الإسهال والإمساك

اليرقان

الانتفاخ ومشكلات البطن

تقلبات المزاج

عوامل الخطر لسرطان البنكرياس

العمر

يزداد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مع تقدم العمر، حيث معظم المصابين بهذا السرطان تزيد أعمارهم عن 45 عاما.

الجنس

عدد حالات الإصابة بسرطان البنكرياس أعلى لدى الذكور منه لدى الإناث.

المتلازمات الوراثية

قد تزيد بعض الحالات الوراثية، مثل سرطان الثدي من خطر الإصابة.

تاريخ العائلة

قد يؤدي وجود تاريخ للإصابة بسرطان البنكرياس لدى أحد الوالدين أو الطفل أو الأخ إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض.

اقرأ أيضا:

التهاب الزائدة الدودية.. إليك الأسباب والمضاعفات

"البرتقال ليس للجميع".. تعرف على الفئات الممنوعة من تناوله

إنذار بالجلطة.. جمال شعبان يحذر من علامة لا يجب تجاهلها

اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس



مكافحة الالتهابات.. 5 فوائد للأناناس غير متوقعة