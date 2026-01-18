إعلان

اغلقوا النوافذ.. نصائح لمرضى الحساسية خلال تقلبات الطقس

كتب : أحمد الضبع

09:00 م 18/01/2026

مرضى الحساسية

تشهد البلاد هذه الأيام تقلبات جوية حادة، تتراوح بين برودة وصقيع وأمطار وشبورة ورياح محملة بالرمال والأتربة، ما يزيد من خطر مضاعفات الحساسية، خصوصا التهاب الجيوب الأنفية وضيق التنفس، على مرضى حساسية الصدر.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، من خطورة الخروج أثناء العواصف الترابية والتقلبات الجوية، مؤكدة أن مرضى الحساسية من الفئات الأكثر عرضة لتدهور حالتهم الصحية في هذه الأجواء.

وأوصت الوزارة باتباع إجراءات وقائية صارمة، أبرزها:

تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

ارتداء الكمامة الواقية عند الخروج للحد من دخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

غلق النوافذ بإحكام لمنع تسرب الغبار إلى داخل المنزل.

حمل الأدوية الموصوفة والالتزام بخطة العلاج بدقة، بما في ذلك استخدام البخاخات الوقائية قبل مغادرة المنزل.

كما نصحت الوزارة باتباع إرشادات إضافية لتجنب ضيق التنفس، منها الجلوس في أماكن جيدة التهوية، وتجنب الأماكن المزدحمة، والإكثار من شرب المياه، ومراجعة الطبيب فور ظهور أي أعراض حادة.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه التعليمات يقلل بشكل كبير من المخاطر الصحية المرتبطة بتقلبات الطقس، داعية المواطنين لمتابعة البيانات الرسمية أولا بأول.

تقلبات جوية وزارة الصحة والسكان أمطار شبورة العواصف الترابية الطقس

