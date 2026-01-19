النيابة تعاين موقع مقتل سيدة زنين على يد رجلين متنكرين في زي نسائي

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، عقب اقتحام رجلين متنكرين في زي نسائي "نقاب" منزلها وخنقها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة لإجراء المعاينة، حيث تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ما يرجح أن دخول الجناة تم بطريقة مشروعة.

وأفادت الابنة في أقوالها الأولية بأن سيدتين ترتديان النقاب طرقتا باب الشقة، وعقب فتحه اقتحمتا المكان ودفعتاها للداخل قبل تنفيذ الجريمة.

وكشفت المعاينة عن آثار بعثرة بمحتويات الشقة تشير لحدوث مقاومة وبحث عن متعلقات المجني عليها، فيما قام فريق الأدلة الجنائية برفع البصمات والآثار البيولوجية من مسرح الحادث تمهيدًا لتحليلها ومقارنتها لتحديد هوية الجناة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع داخل مسكنها، وعليها آثار خنق حول الرقبة، مع وجود بعثرة داخل الشقة واختفاء مشغولاتها الذهبية.

وأوضحت التحريات الأولية أن الابنة تعرضت للتهديد عند فتح الباب قبل أن تفقد الوعي، لتستيقظ لاحقًا على مقتل والدتها وسرقة حليها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة ومناقشة الجيران وأفراد الأسرة والوقوف على حقيقة روايات شهود العيان.