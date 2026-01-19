إعلان

النيابة تعاين موقع مقتل سيدة زنين على يد رجلين متنكرين في زي نسائي

كتب : مصراوي

05:49 م 19/01/2026

معاينة مسرح الجريمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة زنين ببولاق الدكرور، عقب اقتحام رجلين متنكرين في زي نسائي "نقاب" منزلها وخنقها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وانتقل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع الجريمة لإجراء المعاينة، حيث تبين سلامة جميع منافذ الشقة، ما يرجح أن دخول الجناة تم بطريقة مشروعة.

وأفادت الابنة في أقوالها الأولية بأن سيدتين ترتديان النقاب طرقتا باب الشقة، وعقب فتحه اقتحمتا المكان ودفعتاها للداخل قبل تنفيذ الجريمة.

وكشفت المعاينة عن آثار بعثرة بمحتويات الشقة تشير لحدوث مقاومة وبحث عن متعلقات المجني عليها، فيما قام فريق الأدلة الجنائية برفع البصمات والآثار البيولوجية من مسرح الحادث تمهيدًا لتحليلها ومقارنتها لتحديد هوية الجناة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة سيدة في العقد الرابع داخل مسكنها، وعليها آثار خنق حول الرقبة، مع وجود بعثرة داخل الشقة واختفاء مشغولاتها الذهبية.

وأوضحت التحريات الأولية أن الابنة تعرضت للتهديد عند فتح الباب قبل أن تفقد الوعي، لتستيقظ لاحقًا على مقتل والدتها وسرقة حليها.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة ومناقشة الجيران وأفراد الأسرة والوقوف على حقيقة روايات شهود العيان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معاينة مسرح الجريمة معاينة النيابة جريمة زنين مقتل سيدة بولاق الدكرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
رسمياً.. رسوم استمارة الثانوية العامة 2026
مدارس

رسمياً.. رسوم استمارة الثانوية العامة 2026
جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
أخبار المحافظات

جثث معلقة في بيت مهجور.. كيف نفذ المتهم بقتل أطفال المنوفية جريمته؟
في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة البابا تواضروس
أخبار مصر

في اتصال هاتفي.. رئيس الوزراء يطمئن على صحة البابا تواضروس
رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي
رياضة محلية

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات المسائية
حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح