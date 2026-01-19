محافظ المنيا: مكتبنا مفتوح للجميع ورضا المواطن معيار نجاح (صور)

المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي المطور بمدينة بني مزار، موجهًا بوضع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على رأس الأولويات، مع التشديد على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام الجادين بما يضمن صون حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لأبناء المحافظة.

تفقد المحافظ خلال جولته كل الأقسام الإدارية والفنية التي شملت مكاتب الإدارة والشئون القانونية والخزينة وقاعة استقبال المواطنين، متابعًا دورة العمل بدءًا من سحب الطلب وحتى استلام الخدمة، حيث وجه العاملين بضرورة حسن استقبال الجمهور والتعامل بمرونة تامة لتذليل أي عقبات، مؤكدًا أن معيار النجاح هو "رضا المواطن" وسرعة إنجاز معاملاته.

لقاء مفتوح

عقد "كدواني" على هامش الجولة لقاءً مفتوحًا للاستماع لمطالب المواطنين وإيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، والتي تنوعت بين طلبات صرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة للحالات الإنسانية، وترخيص أكشاك للمستحقين، وشكاوى البنية التحتية كالحاجة لتركيب أعمدة إنارة، موجهًا المسؤولين ببحث كافة الحالات واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة حيالها، ومؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلبية احتياجات المواطن البسيط.

طفرة تكنولوجية

وأوضحت إكرام محمود، رئيس مركز بني مزار، أن المركز يمثل طفرة نوعية في الخدمات الحكومية، إذ أُقيم على مساحة 165 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، ويتكون من مبنى رئيسي يضم دورًا أرضيًا ودورين علويين، مجهزًا بأحدث التقنيات لتقديم أكثر من 80 خدمة عبر 11 شباكًا تعمل بنظام "الشباك الواحد" لضمان سرعة الاستجابة، مع مراعاة البعد الإنساني بتخصيص شباك ومسار خاص لذوي الهمم ضمن خطة التحول الرقمي.