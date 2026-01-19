مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

اشبيلية

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كومو

رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

05:10 م 19/01/2026 تعديل في 05:24 م
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال 2_7
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد (6)
  • عرض 10 صورة
    عمر كمال عبد الواحد (12)

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع عمر كمال لاعب النادي الأهلي، وذلك لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، صورة عمر كمال وأرفق بها تعليق: " "يصول ويجول.. دفاعًا وهجومًا .. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد عمر كمال".

جدير بالذكر أن عمر كمال انضم لصفوف الأهلي في صيف 2024 قادمًا من مودرن سبورت، وخاض هذا الموسم 10 مباريات مع المارد الأحمر سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة.

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

