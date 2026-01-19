رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

الركراكي يحسمها.. هل يستقيل من تدريب المغرب بعد الخسارة من السنغال؟

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع عمر كمال لاعب النادي الأهلي، وذلك لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، صورة عمر كمال وأرفق بها تعليق: " "يصول ويجول.. دفاعًا وهجومًا .. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد عمر كمال".

جدير بالذكر أن عمر كمال انضم لصفوف الأهلي في صيف 2024 قادمًا من مودرن سبورت، وخاض هذا الموسم 10 مباريات مع المارد الأحمر سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة.

