هتدمر كليتيك.. 4 أطعمة احذر الإفراط في تناولها

كتبت- أسماء العمدة:

صحة كليتيك وعمرك على المحك، لذا انتبه جيدًا لهذه الأطعمة الأربعة التي يجب الحذر الشديد عند تناولها، وفقًا لما ورد في صحيفتي MedicalXpress وHealthline:

1- الأطعمة المصنّعة بكميات كبيرة

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنّعة مثل الوجبات الخفيفة المعلبة، واللحوم المصنّعة (السجق، اللانشون، إلخ)، والأطعمة المجمدة الجاهزة على كميات هائلة من الصوديوم المضاف، والمواد الحافظة، والإضافات الصناعية.

الإفراط في تناول الصوديوم يرفع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لتلف الكلى، كما أن المواد الكيميائية والإضافات قد تزيد العبء على الكليتين في محاولة التخلص منها.

ارتفاع ضغط الدم المزمن الناتج عن الإفراط في الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، مما يُقصّر العمر.

2- اللحوم الحمراء بكميات مفرطة

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البروتين الحيواني، وهضم هذا البروتين ينتج عنه فضلات نيتروجينية تحتاج الكلى إلى تصفيتها.

الإفراط في تناول البروتين الحيواني يزيد العبء على الكليتين، وقد يؤدي إلى تسريع تدهور وظائفهما لدى الأشخاص المعرضين للخطر أو المصابين بأمراض الكلى.

يرتبط الاستهلاك المفرط للحوم الحمراء بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان، مما قد يؤثر على متوسط العمر المتوقع.

تناول اللحوم الحمراء باعتدال، وادمج مصادر أخرى للبروتين مثل الدواجن، الأسماك، والبقوليات.

3- الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف بكميات كبيرة

تشمل المشروبات الغازية، والعصائر المحلاة، والحلويات، والأطعمة المصنّعة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف.

الاستهلاك المفرط للسكر يساهم في زيادة الوزن والسمنة، ويزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتلف الكلى المزمن. كما أن ارتفاع مستويات السكر في الدم يضر بالأوعية الدموية الصغيرة في الكلى.

السكري غير المتحكم فيه يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتلف الأعصاب، ومشاكل أخرى تقلّل من متوسط العمر المتوقع.

قلل بشكل كبير من تناول السكر المضاف، واختر بدائل صحية مثل الفواكه الطازجة.

4- الأطعمة الغنية بالفوسفور المضاف (بكميات مفرطة)

يوجد الفوسفور بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، لكنه يُضاف بكميات كبيرة إلى بعض الأطعمة المصنّعة والمشروبات الغازية كمادة حافظة أو محسّنة للنكهة.

رغم أن الكلى السليمة تنظم مستويات الفوسفور في الجسم، إلا أن تناول كميات كبيرة من الفوسفور المضاف يمكن أن يُثقل كاهل الكليتين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى.

ارتفاع مستويات الفوسفور في الدم قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى مثل ضعف العظام وأمراض القلب. كما أن ارتفاع مستويات الفوسفور المزمن مرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة، خاصة لدى مرضى الكلى