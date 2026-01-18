علامات تحذيرية تكشف ضعف عضلة القلب.. راقبها جيدا

ضعف عضلة القلب حالة مرضية تؤثر على كفاءة عمله و قدرته على ضخ الدم جيدا، ما ينعكس على وظائف الجسم المختلفة من خلال مجموعة من الأعراض التحذيرية التي يجب الانتباه إليها.

وبحسب ما ذكره موقع" heart"، إليك الأعراض التحذيرية لضعف عضلة القلب.

ضيق التنفس

يظهر غالبًا أثناء المجهود ويحدث في أوقات الراحة أيضا أو بشكل مفاجئ ليلًا، نتيجة تراكم السوائل في الرئتين، وعادة ما يصاحبه سعال مستمر أو أزيز مع بلغم أبيض أو وردي اللون.

احتباس السوائل

احتباس السوائل من العلامات الشائعة، حيث يظهر تورم في القدمين والكاحلين والساقين والبطن، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بزيادة في الوزن، بسبب ضعف قدرة القلب على تصريف الدم بشكل طبيعي.

الإرهاق والتعب المستمر

المعاناة من صعوبة أداء الأنشطة اليومية، إلى جانب فقدان الشهية والغثيان نتيجة انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء الاخرى.

سرعة ضربات القلب

تعتبر كاستجابة تعويضية لضعف الضخ، إضافة إلى تغيرات مفاجئة في الوزن سواء بالزيادة نتيجة احتباس السوائل أو بالنقصان بسبب سوء امتصاص العناصر الغذائية.

المتابعة المنتظمة

الحرص على المتابعة والفحص الذاتي عنصران أساسيان في إدارة قصور القلب، من خلال مراقبة الوزن وضغط الدم ومعدل ضربات القلب وكمية السوائل اليومية، مع ضرورة إبلاغ الطبيب فور حدوث أي تغيرات مفاجئة لتجنب المضاعفات.