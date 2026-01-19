4 عقوبات.. ماذا كان ينتظر السنغال حال انسحابها أمام المغرب؟

"بالأحضان".. استقبال خاص من زوجة حسام حسن في المطار (صور)

تصدرت مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد الأحداث الجدلية التي شهدها النهائي.

وكانت المباراة مهددة بالإلغاء بعد احتساب حكم اللقاء لركة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح المغرب، قبل أن يقوم لاعبو السنغال بالخروج من الملعب وهددوا بالانسحاب.

ووفقًا لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن السنغال كان مهددًا بعقوبات مغلظة محتملة في حال أصر لاعبوه على الانسحاب، نستعرضها في السطور التالية:

العقوبات المحتملة في حال عدم استكمال اللقاء

- اعتبار المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة (3-0) وتتويجه باللقب.

- حرمان المنتخب السنغالي من المشاركة في نسختين من كأس الأمم الأفريقية.

- فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى فقدان الجوائز المالية المقدّرة بنحو 3 ملايين دولار.

- إيقاف الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

