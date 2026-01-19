مباريات الأمس
4 عقوبات.. ماذا كان ينتظر السنغال حال انسحابها أمام المغرب؟

كتب : محمد عبد الهادي

02:29 م 19/01/2026
تصدرت مباراة السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد الأحداث الجدلية التي شهدها النهائي.

وكانت المباراة مهددة بالإلغاء بعد احتساب حكم اللقاء لركة جزاء في الدقائق الأخيرة لصالح المغرب، قبل أن يقوم لاعبو السنغال بالخروج من الملعب وهددوا بالانسحاب.

ووفقًا لعقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن السنغال كان مهددًا بعقوبات مغلظة محتملة في حال أصر لاعبوه على الانسحاب، نستعرضها في السطور التالية:

العقوبات المحتملة في حال عدم استكمال اللقاء

- اعتبار المنتخب المغربي فائزًا بنتيجة (3-0) وتتويجه باللقب.

- حرمان المنتخب السنغالي من المشاركة في نسختين من كأس الأمم الأفريقية.

- فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى فقدان الجوائز المالية المقدّرة بنحو 3 ملايين دولار.

- إيقاف الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

إقرأ أيضًا:

"أنقذ المباراة".. من هو كلود لورا صاحب اللقطة المثيرة مع ماني؟

"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. تعليق مثير للجدل من حارس نيجيريا على خسارة المغرب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة المغرب والسنغال منتخب المغرب منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية

