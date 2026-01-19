"إنت لسه شفت حاجة من الزمن".. هل تعدى رضا البحراوي على أغنية شفيقة؟

دخل المطرب رضا البحراوي، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، بعد طرحه 3 أغاني، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وطرح رضا البحراوي، أمس الأحد أغنية "إنت لسه شفت حاجة من الزمن"، وهي من كلمات سمير زعلوك وألحان محمد عبدالمؤمن وتوزيع أشرف البرنس، ووصلت إلى المركز الثالث عشر، بعد ساعات من طرحها.

وعلق المنتج طارق عبد الستار، على تقديم رضا البحراوي، الأغنية، التي تعد من أشهر أغاني للمطربة الشعبية الراحلة شفيقة، وقال: "رضا البحراوي، طرح الأغنية بعد الحصول على موافقة منتج الأغنية أحمد فخري".

وأوضح: "رضا سبق وغنى (إنت لسه شفت حاجة من الزمن)، في أكثر من مناسبة، ومنذ سنوات، وظهر يغنيها في عدة برامج".

ويقدم رضا البحراوي، أغنية "إنت لسه شفت حاجة من الزمن"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، بالتزامن مع طرحه أغاني "شبعنا منكم خيانة"، و"ياكلوا وينكروا".

