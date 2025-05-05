أطعمة تحمي قلبك من الجلطات وتعزز صحته.. اجعلها على سفرتك

كتبت: نورهان ربيع

يحرص الجميع على الحفاظ على صحة القلب وسلامته، إذ إن القلب هو المحرك الأساسي للحياة، واعتلاله أو إصابته بالأمراض قد يهدد الحياة ويسبب الموت المفاجئ لدى البعض من مختلف الأعمار. ولحسن الحظ، هناك العديد من الأطعمة التي تُعزّز صحة القلب وتُساهم في حمايته من الإصابة بالنوبات والجلطات الخطيرة. وفيما يلي نوضح أبرزها، بحسب ما جاء في موقع WebMD:

1- الأعشاب الطازجة

عند إضافتها إلى الطعام بدلًا من الملح أو الدهون، فإنك تتخذ خيارًا صحيًا للقلب، إذ تضفي نكهة مميزة دون أي ضرر.

2- الفاصوليا السوداء

الفاصوليا السوداء الطرية غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للقلب، إذ يساعد حمض الفوليك، ومضادات الأكسدة، والمغنيسيوم على خفض ضغط الدم، كما تُساهم أليافها في التحكم بمستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

3- سمك السالمون

يُعد من أفضل الأطعمة لصحة القلب، فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تُقلل من خطر اضطرابات نظم القلب وتخفض ضغط الدم. كما تساهم في خفض الدهون الثلاثية وتحد من الالتهابات.

4- زيت الزيتون

غني بمضادات الأكسدة المفيدة للقلب، والتي قد تحمي الأوعية الدموية. وعند استخدامه بدلًا من الدهون المشبعة (مثل الزبدة)، يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

5- الجوز

تناول حفنة صغيرة من الجوز يوميًا قد يُخفض مستوى الكوليسترول، كما قد يقي من التهاب شرايين القلب. وهو غني بأحماض أوميغا 3، والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، والستيرولات النباتية، والألياف.

6- اللوز

غني بالستيرولات النباتية، والألياف، والدهون الصحية للقلب، وقد يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

7- البرتقال

غني بألياف البكتين المضادة للكوليسترول، كما يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

8- الشعير

تساعد الألياف الموجودة في الشعير على خفض مستويات الكوليسترول، وقد تساهم أيضًا في خفض مستويات السكر في الدم.

9- دقيق الشوفان

تُساعد ألياف الشوفان على تحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار (LDL).

10- بذور الكتان

تحتوي هذه البذور اللامعة بلون العسل على ثلاثة عناصر مفيدة للقلب: الألياف، والمركبات النباتية التي تُسمى “الليجنان”، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

11- الزبادي قليل الدسم

يساعد في التحكم بارتفاع ضغط الدم، كما أنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم.

12- الأطعمة المدعمة بالستيرولات

تحتوي بعض أنواع السمن النباتي، وحليب الصويا، وحليب اللوز، وعصائر البرتقال على ستيرولات وستانولات مضادة للكوليسترول. تمنع هذه المستخلصات النباتية امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، ويمكنها خفض مستوياته الضارة بنسبة تصل إلى 10% دون التأثير على الكوليسترول الجيد.