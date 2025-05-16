3 عادات شائعة تهدد قلب الشباب ليلاً.. انتبه

هناك بعض العادات الشائعة التي يمارسها الشباب ليلًا وقد تشكل خطرًا على صحة القلب على المدى الطويل.

إليك 3 من أبرز هذه العادات التي يجب الانتباه إليها، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، medicalxpress.

قلة النوم أو النوم غير المنتظم

لحرمان المزمن من النوم أو عدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة الليلية (أقل من 7-8 ساعات للبالغين) يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة الالتهابات في الجسم. هذه العوامل تعتبر من المخاطر الرئيسية لأمراض القلب.

غالبًا ما يضحي الشباب بساعات النوم بسبب الدراسة، العمل، الأنشطة الاجتماعية، أو استخدام الأجهزة الإلكترونية حتى وقت متأخر. عدم وجود روتين نوم منتظم (الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات مختلفة) يمكن أن يعطل الساعة البيولوجية للجسم ويؤثر سلبًا على صحة القلب والأوعية الدموية.

تناول وجبات دسمة أو غير صحية قبل النوم مباشرة

تناول وجبات ثقيلة وغنية بالدهون المشبعة والسكريات والملح قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم على المدى الطويل. كما أن الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة يزيد من خطر الإصابة بالحموضة المعوية وارتجاع المريء، مما قد يؤثر على جودة النوم وبالتالي على صحة القلب.

قد يلجأ البعض إلى تناول وجبات سريعة أو غير صحية في وقت متأخر من الليل بسبب الجوع الناتج عن تخطي وجبة العشاء أو بسبب التجمعات الاجتماعية والسهر.

الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وشاشات الكمبيوتر والتلفزيون يمكن أن يثبط إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، قلة الميلاتونين تؤدي إلى صعوبة النوم، وتقليل جودة النوم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل بسبب الإجهاد المزمن والالتهابات.

يعتبر الليل وقتًا شائعًا لاستخدام هذه الأجهزة للتواصل الاجتماعي، الترفيه، أو حتى العمل، مما يؤخر وقت النوم ويعرض الجسم للضوء الأزرق لفترة طويلة قبل الخلود إلى الفراش.

نصائح للوقاية والحفاظ على صحة القلب

الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد والمنتظم كل ليلة.

تناول وجبة عشاء خفيفة قبل 2-3 ساعات على الأقل من موعد النوم.

حاول إيقاف تشغيل الأجهزة قبل ساعة على الأقل من النوم أو استخدام وضع "الضوء الليلي" الذي يقلل من انبعاث الضوء الأزرق.

النشاط البدني المنتظم يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

التركيز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

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