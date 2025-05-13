يتناوله ملايين الشباب.. مشروب شائع قد يسبب أمراض القلب والكلى

كتب – سيد متولي

اكتسب مشروب شائع الاستخدام شعبية هائلة بين ملايين الشباب، إلا أن دراسات حديثة سلّطت الضوء على روابط مثيرة للقلق بين مشروبات الطاقة ومختلف المشاكل الصحية، بما في ذلك زيادة مخاطر الإصابة بمضاعفات القلب والكلى، بالإضافة إلى اضطرابات القلق.

ورغم أن هذه المشروبات تُعتبر في كثير من الأحيان وسيلة سريعة لتعزيز الطاقة واليقظة، إلا أنها متورطة في مجموعة من الآثار الصحية السلبية، مثل الأرق، وارتفاع ضغط الدم، والصداع المنهك، واضطرابات الجهاز الهضمي، بحسب timesofindia.

وشهدت مشروبات الطاقة رواجًا كبيرًا، لا سيما بين الشباب، حيث أفادت التقارير أن حوالي 31% من الشباب في المملكة المتحدة يستهلكونها بانتظام، ورغم قدرتها على تعزيز التركيز واليقظة، يتزايد قلق خبراء الصحة بشأن المخاطر المحتملة التي تُشكلها هذه المشروبات، لا سيما على الشباب الذين يُمثلون مستهلكيها الرئيسيين.

وأوضحت آنابيل جيب، أخصائية تغذية وكاتبة مساهمة في الجمعية البريطانية للتغذية (BDA) ، الآثار الجانبية الخطيرة المرتبطة بمشروبات الطاقة، والتي تنبع بشكل رئيسي من محتواها العالي من الكافيين، قائلةً: "يؤدي تناول الكافيين بكثرة لدى الأطفال والمراهقين إلى ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم، وصداع شديد، واضطرابات في المعدة".

وهناك أيضًا حالات تم الإبلاغ عنها ذاتيًا لإصابات مرتبطة بالنشاط المفرط الناجم عن هذه المشروبات، بالإضافة إلى هذه الآثار المباشرة، تشدد جيب على الآثار طويلة المدى: "تُعدّ فترة المراهقة فترةً حاسمةً لنمو العظام، وقد ثَبُتَ أن الكافيين يُعيق امتصاص الكالسيوم في الأمعاء الدقيقة، ما قد يُؤدي إلى انخفاض ترسب الكالسيوم في العظام، ويتفاقم هذا التأثير الضار عند تناول مشروبات الطاقة بدلاً من البدائل الغنية بالكالسيوم كالحليب".

ووفقًا لدراسة شاملة أجريت عام 2023 ونُشرت في مجلة "نوترينتس" ، والتي حللت 18 تقريرًا مختلفًا تُفصّل الآثار الصحية الضارة المرتبطة بمشروبات الطاقة لدى الأفراد دون سن 18 عامًا، وُجد أن ما يقرب من نصف الحالات شملت مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وشملت هذه الحالات حالات خطيرة مثل عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني، علاوة على ذلك، شكلت المشاكل النفسية العصبية ثلث الحالات التي خضعت للتحليل، بينما أبلغ 22٪ عن مشاكل تتعلق بالكلى.

وأشارت النتائج إلى أن الحالات الطبية السابقة لعبت دورًا في 44% من الحالات التي خضعت للتحليل، ولاحظ الباحثون أنه "تم توثيق آثار صحية قلبية وعائية سلبية في 45% من الحالات، بما في ذلك حالات مقلقة مثل عدم انتظام ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وتشنج الشريان التاجي الحاد، والتسلخ التلقائي للشريان التاجي"، في بعض الحالات، تناول الأفراد المتضررون كميات كبيرة من مشروبات الطاقة على مدار عدة أيام، بينما شملت إحدى الحالات البارزة مراهقًا سليمًا عانى من مضاعفات قلبية وعائية خطيرة بعد تناول كمية معتدلة فقط من الكافيين (80 ملج).

ولتوضيح المخاطر المحتملة، استشهدت الدراسة بحالة من عام 2011 لمراهق عانى من فشل كلوي حاد مرتبط باستهلاك مشروبات الطاقة، وأشار الباحثون إلى ارتفاع مستويات التورين في هذه المنتجات كعامل مساهم محتمل، مشيرين إلى أن "حوالي 95٪ من التورين يُستقلب في الكلى".

وسلطوا الضوء على كيف أن استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني، واضطرابات التمثيل الغذائي المرتبطة بالسكر، وزيادة الوزن، وجميعها عوامل خطر معروفة لأمراض الكلى المزمنة.

بالإضافة إلى الآثار الصحية الجسدية، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الصحة العامة عن وجود علاقة مُقلقة بين استهلاك مشروبات الطاقة ومشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال والشباب، حلّلت الدراسة بيانات من 57 دراسة متنوعة شملت أكثر من 1.2 مليون مشارك من أكثر من 21 دولة، وحددت ارتباطات مهمة بالقلق والتوتر والاكتئاب، وحتى الأفكار الانتحارية.

وأعربت الدكتورة شيلينا فيسرام، المحاضرة البارزة في الصحة العامة بجامعة فيوز، نيوكاسل، والمؤلفة المشاركة في الدراسة، عن قلقها البالغ إزاء هذه النتائج، وقالت: "نشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المترتبة على تسبب مشروبات الطاقة في ضائقة نفسية ومشاكل في الصحة العقلية، تُمثل هذه النتائج قضايا صحية عامة بالغة الأهمية يجب معالجتها على الفور".

ولسنوات، أعرب الباحثون عن أسفهم لغياب الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمشروبات الطاقة، مجادلين بأن انتشارها على نطاق واسع بين الأطفال والمراهقين يُعرّض صحتهم للخطر، وصرحت البروفيسورة أميليا ليك، المؤلفة الرئيسية للدراسة، قائلةً: "تُسوّق مشروبات الطاقة للأطفال والشباب كوسيلة لتعزيز مستويات الطاقة والأداء لديهم، إلا أن أبحاثنا تشير إلى أنها قد تُسبب ضررًا أكبر من نفعها " .

ما هي بدائل مشروبات الطاقة؟

تشمل البدائل الصحية لمشروبات الطاقة شاي الأعشاب، وعصائر الفاكهة الطبيعية، وماء جوز الهند، والماء العادي، توفر هذه الخيارات الترطيب، والعناصر الغذائية الأساسية، وزيادة معتدلة في الطاقة دون الآثار السلبية للإفراط في تناول الكافيين أو السكر، كما أن أطعمة مثل الشوكولاتة الداكنة، والشاي الأخضر، والتوت تُقدم أيضًا دفعة طبيعية من الطاقة.

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