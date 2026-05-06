جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2026 بالجيزة- مستند

كتب : أحمد الجندي

03:09 م 06/05/2026

امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2026، بعد اعتماده رسميًا من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وأكدت المديرية أن الامتحانات ستبدأ يوم الخميس 4 يونيو 2026 وتستمر حتى الأربعاء 10 يونيو 2026، على أن تبدأ جميع اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وجاء جدول الامتحانات على النحو التالي:

الخميس 4 يونيو: اللغة العربية والخط، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء.
السبت 6 يونيو: الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.
الأحد 7 يونيو: الهندسة.
الاثنين 8 يونيو: العلوم، والتربية الفنية.
الثلاثاء 9 يونيو: اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
الأربعاء 10 يونيو: الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

