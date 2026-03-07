حصوات الكلى من المشكلات الصحية الشائعة التي تسبب ألما شديدا لمن يعانون منها، لكن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تخفيف هذه المشكلة أو المساعدة على التخلص منها، ومن بينها تبرز بعض الأعشاب الشهيرة مثل البقدونس.

كيف يساعد البقدونس على التخلص من حصوات الكلى؟

وفقا لموقع "webmd"، البقدونس من الأعشاب المعروفة بخصائصها المُدرة للبول، حيث يساعد الكليتين على زيادة إنتاج البول، هذا بدوره يسهم في طرد السوائل الزائدة والمواد الذائبة في الجسم، ما يقلل من احتباس السوائل ويخفف الضغط على الكلى، وبالتالي يدعم وظائفها الطبيعية.

كما أن زيادة إدرار البول الناتجة عن تناول البقدونس تساعد على تقليل تركيز بعض المواد مثل الكالسيوم والأوكسالات في البول، وعندما ينخفض تركيز هذه المواد، تقل فرصة تبلورها داخل الكلى وتكوين حصوات جديدة، خاصة حصوات الأوكسالات الشائعة.

ما الفوائد الأخرى للبقدونس؟

كيف يدعم البقدونس صحة العظام؟

وفقا لموقع "health"، البقدونس مصدرا غنيا بفيتامين K، الذي يساعد على تعزيز نمو العظام وزيادة كثافتها المعدنية، إضافة إلى الوقاية من هشاشة العظام.

كيف يسهم البقدونس في صحة العين؟

تحتوي أيضا على فيتامين A المهم لصحة سطح العين، إضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل خطر التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

هل للبقدونس دور في الوقاية من السرطان؟

يحتوي البقدونس على مركب الأبيجينين، وهو أحد الفلافونويدات المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

ما دور مضادات الأكسدة الموجودة في البقدونس؟

نعم، يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساعد في تقليل الالتهابات داخل الجسم ومحاربة الجذور الحرة، مما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.