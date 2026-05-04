احذر من تجاهل الإشارات التي يرسلها جسمك، غالبًا ما تتعرض الكلى إلى التلف في مراحله المبكرة دون ألم أو أعراض واضحة ومع ذلك، يظل البول أحد أهم المؤشرات التي يمكن أن تكشف عن خلل مبكر في وظائفها.

وبحسب ما ذكره موقع "Cleveland Clinic"، إليك أبرز التغييرات التي تحدث في البول تكشف تلف مبكر في الكلى.

ما دلالة البول الرغوي المستمر؟

ظهور رغوة كثيفة أو فقاعات تشبه رغوة الصابون ما يشير إلى وجود البروتين في البول ويعرف بأسم الـ (البيلة البروتينية)، نتيجة تسرب الألبومين من الكلى، استمرار هذه الرغوة وعدم اختفائها بسرعة يستدعي الانتباه.

هل تغير عدد مرات التبول مؤشر خطر؟

زيادة التبول ليلًا، يدل على تضرر وحدات الترشيح في الكلى (النيفرونات)، كما أن انخفاض كمية البول غالبًا ما يكون علامة على تراجع وظائف الكلى.

ماذا يعني تغير لون البول إلى الداكن أو الأحمر؟

عندما يصبح لون البول داكنًا أو مائلًا للأحمر، يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على وجود دم في البول ويعرف بأسم الـ (البيلة الدموية)، وهو ما يعكس احتمال تلف مرشحات الكلى.

هل الفقاعات التي لا تختفي في البول أمر طبيعي؟

الفقاعات المؤقتة تنتج عن سرعة التبول، لكن الفقاعات التي تستمر لفترة أطول تكون ناتجة عن وجود البروتين في البول.

هل انتفاخ العينين له علاقة بصحة الكلى؟

ظهور تورم أو أكياس حول العينين، خاصة في الصباح، يشير إلى فقدان البروتين عبر البول بسبب خلل في وظائف الكلى.

ماذا يعني تورم الكاحلين أو القدمين؟

يدل ذلك على احتباس السوائل في الجسم نتيجة ضعف وظائف الكلى، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأطراف السفلية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت استمرار هذه التغيرات، أو ظهورها مع أعراض مثل التعب، ارتفاع ضغط الدم، أو التورم، فمن الضروري مراجعة الطبيب، و ينصح بإجراء تحليل نسبة الألبومين إلى الكرياتينين في البول ، حيث إن التشخيص المبكر يساهم بشكل كبير في إبطاء أو منع تطور تلف الكلى.

