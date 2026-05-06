يعتبر ساندويتش الفول من أشهر الأكلات الشعبية التي يعشق تناولها الكثيرون، وبالرغم من فوائده الغذائية العديدة، إلا أن تناوله يجب أن يكون بشروط محددة للحفاظ على الصحة، وفقا لما كشفه الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحاته لـ "مصراوي".

هل الفول مصدر جيد للبروتين النباتي؟

الفول غني بالبروتين وهذا يسهم في الحفاظ على الكتلة العضلية، خاصة لدى الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات أو يقللون من تناول اللحوم.

كيف يساعد الفول على تحسين الهضم والشعور بالشبع؟

الألياف الموجودة في الفول تساعد على تحسين الهضم وتقليل الإمساك وزيادة الإحساس بالشبع والتحكم في الوزن.

هل يساعد الفول في تنظيم مستوى السكر في الدم؟

الفول من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وهذا يساعد على التحكم في مستويات السكر.



هل الفول يدعم صحة القلب ويخفض الكوليسترول؟

تناول الفول يوميا بكميات معتدلة يساعد على دعم صحة القلب، وذلك بفضل احتوائه على المغنسيوم والبوتاسيوم والألياف القابلة للذوبان، وهذا مهم أيضا لخفض الكوليسترول الضار.

هل الفول مصدر مهم للفيتامينات والمعادن التي تقوي الأعصاب؟

الفول غني بالفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والفولات والزنك، مما يساعد على تقوية الأعصاب وتكوين الدم.

ملاحظات مهمة يجب الانتباه لها عند تناول الفول؟

-تناول الفول مع الخبز الأبيض يؤدي إلى رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، لذلك يفضل استبداله بالعيش البلدي أو الحبوب الكاملة.

-الإكثار من الزيت أو تناول الطعمية المقلية يقلل من الفوائد الصحية للوجبة.

-يسبب الفول بعض الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص، ويمكن التخفيف من ذلك عن طريق نقعه جيدا قبل الطهي أو إضافة الكمون أثناء التحضير.

-ساندويتش الفول يعد خيارا غذائيا مفيدا عند تناوله يوميا، خاصة إذا تم تحضيره باستخدام زيت الزيتون واختيار عيش صحي.





