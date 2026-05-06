بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد

كتب : سهيلة أسامة

01:42 م 06/05/2026 تعديل في 02:09 م
    أيمن عزب وأشرف زكي من جنازة الفنان هاني شاكر
    رئيس الملجس الأعلى للإعلام خالد عبد العزيز

تصوير- هاني رجب


حرص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، على حضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر، والتي تُقام حاليًا بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

واستقبل الجثمان عدد كبير من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب حضور لافت من نجوم الفن والإعلام، وكان من أوائل الحاضرين الإعلامي أحمد موسى والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين والإعلامية هالة سرحان والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة فيفي عبده.

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

