تصوير- هاني رجب



حرص نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، على حضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر، والتي تُقام حاليًا بمسجد أبو شقة في منطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد.

واستقبل الجثمان عدد كبير من جمهور الفنان الراحل ومحبيه، إلى جانب حضور لافت من نجوم الفن والإعلام، وكان من أوائل الحاضرين الإعلامي أحمد موسى والفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة ميرفت أمين والإعلامية هالة سرحان والفنانة لبلبة، والشيخ خالد الجندي، والفنان إيهاب توفيق، والفنانة فيفي عبده.

ومن المقرر أن يُقام العزاء غدًا الخميس في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

اقرأ أيضًا:

لحظة وصول جثمان هاني شاكر إلى مسجد أبو شقة.. استعدادات صلاة الجنازة





مصطفى قمر وإيهاب توفيق.. نجوم الفن في جنازة هاني شاكر





لقطة مؤثرة من جنازة هاني شاكر.. شخص يقبّل صورته



