إعلان

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يكسر حاجز الـ53 مليار دولار لأول مرة في تاريخه

كتب : منال المصري

02:43 م 06/05/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر للشهر 44 على التوالي بنحو 179 مليون دولار خلال أبريل مقارنة بمارس الماضي.

وتخطى احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في تاريخه مستوى الـ 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري اليوم.

مكونات احتياطيات النقد الأجنبي

يتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من أموال سائلة وذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

انعشت صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر حيث ارتفع منذ مارس 2024 بنحو 18 مليار دولار حتى أبريل الماضي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

احتياطي النقد الأجنبي البنك المركزي الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
حوادث وقضايا

القبض على عنصر إجرامي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبية
بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
زووم

بحضور مصطفى كامل وأشرف زكي.. تشييع جنازة هاني شاكر من الشيخ زايد
أول تعليق من الزمالك على إيقاف القيد الـ16.. وما فعله ممدوح عباس
رياضة محلية

أول تعليق من الزمالك على إيقاف القيد الـ16.. وما فعله ممدوح عباس
كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
حوادث وقضايا

كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف
أخبار مصر

إطلاق خدمة "كعب العمل" إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية لتسهيل التوظيف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي