ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر للشهر 44 على التوالي بنحو 179 مليون دولار خلال أبريل مقارنة بمارس الماضي.

وتخطى احتياطي النقد الأجنبي لمصر لأول مرة في تاريخه مستوى الـ 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري اليوم.

مكونات احتياطيات النقد الأجنبي

يتكون احتياطي النقد الأجنبي لمصر من أموال سائلة وذهب وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

انعشت صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر حيث ارتفع منذ مارس 2024 بنحو 18 مليار دولار حتى أبريل الماضي.