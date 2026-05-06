قالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، إنه "مع تراجع تهديدات المعتدين، وفي ضوء الإجراءات الجديدة، بات بالإمكان ضمان عبور آمن ومستقر عبر مضيق هرمز"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام رسمية إيرانية.

إيران تشيد بمالكي السفن

وأشادت بحرية الحرس الثوري بـ"قادة ومالكي السفن" في الخليج العربي وخليج عُمان، مثمنة تعاونهم في عبور مضيق هرمز وفقاً للوائح الإيرانية.

مقترح أمريكي لوقف حرب إيران

وفي سياق متصل، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن البيت الأبيض يقترب من التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن مذكرة تفاهم مختصرة، تهدف إلى وضع إطار عام لإنهاء الحرب، تمهيداً لمفاوضات تفصيلية حول البرنامج النووي والقضايا العالقة.

وبحسب المصادر، تتوقع واشنطن تلقي الرد الإيراني خلال 48 ساعة على أبرز بنود مسودة الاتفاق الإطاري، مشيرة إلى أن الطرفين وصلا إلى أقرب نقطة تفاهم منذ اندلاع الحرب، رغم عدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن.

وتتضمن المسودة التزام طهران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إلى جانب ترتيبات متبادلة لتخفيف القيود على الملاحة في مضيق هرمز.