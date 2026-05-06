هل تخزين الخبز في الفريزر يسبب السرطان؟.. طبيب يجيب

كتب : أسماء مرسي

03:00 م 06/05/2026

الخبز عنصرا أساسيا على المائدة اليومية، ما يدفع الكثيرين إلى تخزينه في الفريزر لضمان بقائه صالحا لفترات أطول، لكن في الفترة الأخيرة، انتشرت معلومات تُحذر من هذه العادة وتربطها بأمراض خطيرة مثل السرطان.

ما علاقة التجميد بالسرطان؟


يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح لـ"مصراوي" أن هذه الفكرة شائعة لكنها غير صحيحة علميا، إذ لا توجد أي أدلة تثبت أن تخزين الخبز في الفريزر أو إعادة تسخينه يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟


تؤدي عملية التجميد إلى إبطاء نمو البكتيريا والفطريات، ما يساعد على الحفاظ على جودة الخبز لفترة أطول

كما أن التغيير الذي يلاحظه البعض يقتصر على القوام نتيجة تبلور الماء داخل الخبز، دون تكون أي مواد ضارة أو مسرطنة.

متى يصبح الخبز خطرا؟


الخطر الحقيقي لا يرتبط بالتجميد، بل بطريقة التسخين، عند تعريض الخبز لدرجات حرارة مرتفعة جدا، خاصة عند تحميصه حتى الاحتراق أو الاسوداد، يتكون مركب يُعرف باسم "الأكريلاميد"، وهو مادة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند استهلاكها بكميات كبيرة.

ما أفضل طرق تخزين الخبز؟


الفريزر من أكثر الوسائل أمانا وفعالية لحفظ الخبز، ولضمان أفضل جودة، يُنصح بتغليفه جيدا لمنع امتصاص الرطوبة أو الروائح، مع الحرص على استهلاكه سريعا بعد إخراجه من التجميد لتجنب نمو العفن.

