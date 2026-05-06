يواصل ارتفاع ضغط الدم ترسيخ مكانته كأحد أخطر التحديات الصحية في العصر الحديث، في ظل ارتباطه المباشر بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومضاعفات خطيرة أخرى.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يحدث ارتفاع ضغط الدم نتيجة زيادة مستمرة في قوة تدفق الدم داخل الشرايين، ما يؤدي تدريجيا إلى تلفها وإجهاد عضلة القلب، وهو ما يرفع احتمالات الإصابة بمضاعفات قد تهدد الحياة.

كيف يؤثر النظام الغذائي على ضغط الدم؟

يلعب الغذاء دورا محوريا في تنظيم مستويات ضغط الدم، حيث يرتبط الإفراط في تناول الصوديوم بارتفاعه بشكل مباشر، نتيجة احتباس السوائل داخل الجسم وزيادة العبء على الأوعية الدموية.

لماذا يعد الملح الخطر الأكبر؟

يعد الملح من أبرز العوامل الغذائية المسببة لارتفاع الضغط، خاصة أنه يتسلل إلى أطعمة لا تبدو مالحة، مثل الخبز، وحبوب الإفطار، والوجبات الجاهزة، ما يجعل استهلاكه اليومي أعلى من المعدلات الموصى بها دون ملاحظة.

ما الأطعمة التي يجب تقليلها؟

تشمل القائمة الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل:

-اللحوم المصنعة

-الوجبات السريعة

-الأطعمة فائقة المعالجة

هذه المنتجات لا ترفع ضغط الدم فقط، بل تسهم أيضا في زيادة الوزن، ما يضاعف من خطورة الحالة.

ما النظام الغذائي الأنسب للوقاية؟

ينصح الأطباء باتباع نمط غذائي متوازن يعتمد على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، مع تقليل الدهون المشبعة والسكريات، والحد من الكافيين، لما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على ضغط الدم.

ما دور نظام DASH في خفض الضغط؟

يعد نظام DASH من أبرز الأنظمة الغذائية الموصى بها، حيث يركز على زيادة تناول عناصر مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، مقابل تقليل الصوديوم، ما يساعد على تحسين توازن ضغط الدم بشكل طبيعي.

هل تكفي التغييرات البسيطة؟

تشير الدراسات إلى أن إدخال تعديلات بسيطة في نمط الحياة، مثل تقليل الملح وزيادة النشاط البدني، يمكن أن يحدث فارقا ملموسا في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطره على المدى الطويل.

