أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الحديث داخل النادي في الوقت الحالي لا يتركز إلا على المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولا ينشغل بأزمة إيقاف القيد.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا صباح اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة جديدة بإيقاف قيد على نادي الزمالك، بسبب قضايا تتعلق بمستحقات مالية متأخرة، ليرتفع عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 16 قضية، في تصعيد جديد للأزمة التي تواجه القلعة البيضاء.

وقال سليمان، خلال تصريحاته عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، إن ملف إيقاف القيد وما يثار حوله لا يشغل تفكير الجهاز الفني أو اللاعبين حاليًا، مضيفًا: "كل التركيز على مباراة السبت القادم".

ممدوح عباس يتحمل تكلفة سفر الفريق للجزائر

وأوضح أن رجل الأعمال ممدوح عباس تكفل بتكاليف سفر بعثة الفريق، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي في حالة تركيز كامل من أجل تحقيق الهدف القاري.

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك عن دعم الجماهير، مشيرًا إلى أن مشهد السفر إلى برج العرب كان “ملحمة حقيقية” من حيث الحضور الجماهيري، سواء من خلال السيارات أو الحافلات أو الأعلام.

وأضاف أن الجماهير ستكون حاضرة بقوة خلف الفريق، قائلًا: "الكل هيفضل قاعد في البيت يتفرج على الزمالك في نهائي الكونفدرالية".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن “لا صوت يعلو فوق صوت النهائي”، مشددًا على أهمية المباراة باعتبارها تمثل مصر في البطولة القارية.

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.