في ظل تزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية ووسائل الوقاية الصحية، يبرز عصير التوت البري كأحد أبرز المشروبات التي ينصح بها الخبراء لدعم صحة الجهاز البولي، والحد من التهابات المسالك البولية، إضافة إلى دوره في تخفيف آلام الكلى.

ما هي فوائد التوت البري؟

وقال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إن التوت البري يحتوي على مركبات طبيعية تعرف بـ"البروأنثوسيانيدين"، والتي تساعد في منع التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، وهو ما يقلل من فرص الإصابة بالعدوى، خاصة لدى النساء.

فوائد مشروب التوت البري لصحة الكلي؟

وأوضح "القيعي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن هذا المشروب يسهم في تعزيز وظائف الكلى، إذ يساعد على تنقية الجسم من السموم وتحسين تدفق البول، ما قد يخفف من الشعور بالألم الناتج عن التهابات خفيفة أو إجهاد الكلى.

هل التوت البري يحتوي على نسبة سكر عالية؟

وبين أنه بتناول كوب واحد يوميا من عصير التوت البري الطبيعي غير المحلى، مع ضرورة تجنب الأنواع التي تحتوي على نسب عالية من السكر، لما لها من تأثير عكسي على الصحة.

واختتم القيعي بالإشارة إلى أن عصير التوت البري لا يعد بديلا عن العلاج الطبي في الحالات المتقدمة، كما يجب استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة، خاصة لمرضى الكلى أو من يتناولون أدوية معينة.