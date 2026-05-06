التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حسين النويس، رئيس شركة «أميا باور»، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050.

خطط التنمية العمرانية المستدامة



وأكدت المهندسة راندة المنشاوي الأهمية المتزايدة لمشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية.

كما أكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية.

أميا باور تبحث زيادة استثمارها في مصر



وأعرب حسين النويس، رئيس شركة «أميا باور»، عن شكره لوزيرة الإسكان على حسن الاستقبال، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر بمجال تحلية المياه المدعوم بالطاقة النظيفة والمتجددة، والذي يُعد من القطاعات الواعدة التي تتجه إليها العديد من الدول. كما أشار إلى اعتزاز الشركة بتواجدها في السوق المصرية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم تنفيذ مشروعات ناجحة في هذا المجال الاستراتيجي والحيوي.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العروض المقترحة لتنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، ونسب المكون المحلي، وخطط توطين الصناعة، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الطاقة.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بالوزارة، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم تحقيق الاستدامة المائية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.