مع التقدم في العمر، لا يعود الطعام مجرد وسيلة للشبع، بل يتحول إلى عامل أساسي في الحفاظ على توازن الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة.

وبحسب موقع VeryWell Health، فإن هناك مجموعة من الأطعمة ينصح بالحد منها أو تقليلها بشكل واضح في هذه المرحلة العمرية، نظرا لتأثيرها المباشر على الصحة العامة.

الأطعمة الغنية بالصوديوم

يعد الإفراط في تناول الملح من أبرز العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن.



وتشمل المصادر الأكثر شيوعا الوجبات السريعة، والأطعمة المعلبة، والوجبات الجاهزة، التي تحتوي غالبا على نسب مرتفعة من الصوديوم.

الدهون المشبعة

ترتبط الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لذلك ينصح بتقليلها قدر الإمكان واستبدالها بدهون صحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

السكريات المضافة

يساهم الإفراط في تناول السكر في رفع احتمالات الإصابة بالسكري وأمراض القلب، كما يرتبط بزيادة الالتهابات والتأثير على القدرات الإدراكية، وتعد المشروبات المحلاة والحلويات من أبرز مصادره.

الأطعمة فائقة المعالجة

تشير الدراسات إلى أن الاعتماد المفرط على الأطعمة المصنعة قد يسرع من مظاهر الشيخوخة ويؤثر سلبا على الصحة الأيضية، نظرا لاحتوائها على نسب مرتفعة من السكر والملح والدهون الصناعية.

السعرات الحرارية الفارغة

مع انخفاض معدل الأيض بعد سن الخمسين، يصبح تناول أطعمة عالية السعرات وفقيرة القيمة الغذائية مثل الحلويات والمعجنات عاملا مباشرا في زيادة الوزن ومشكلات صحية أخرى.

وينصح الخبراء بالاعتماد على نظام غذائي متوازن قائم على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، مع ضرورة توفير كمية كافية من البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية، واستشارة مختص تغذية عند الحاجة لضبط النظام الغذائي بما يتناسب مع الحالة الصحية.

